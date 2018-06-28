Аллергия: садоводы в группе риска

Привычную поездку на дачу аллергия может превратить в настоящий ад. Означает ли это, что аллергику нужно отказаться от загородного отдыха? Конечно, нет. Но к выезду на природу надо подготовиться, чтобы оградить себя от возможных неприятных последствий. Давайте познакомимся с некоторыми рекомендациями, которые могут для этого пригодиться.

Чтобы выезд на дачу не превратился в ад, аллергику нужно выполнить ряд рекомендаций

Как подготовиться к выезду на дачу

В первую очередь человеку, который страдает от аллергии, стоит посетить врача, чтобы точно установить аллерген и получить рекомендации по приему лекарственных средств. Самолечением при аллергии заниматься нежелательно! Если препараты подобраны грамотно, они не просто останавливают начавшийся приступ, а предотвращают его развитие, что считается более благоприятным решением для организма.

Аллергические пробы — надежный способ определить источник потенциальной опасности

Не стоит забывать про аптечку аллергика. О том, что должно входить в нее, мы говорили в статье 5 фактов об аллергии, которые нужно знать каждому дачнику. Врач может дать по своему усмотрению дополнительные рекомендации с учетом индивидуальных особенностей пациента. К ним обязательно стоит прислушаться. Чтобы снизить вероятность развития аллергических реакций во время дачного сезона, рекомендуется пройти курс аллергенспецифической иммунотерапии. Правда, АСИТ должна выполняться заранее — за несколько месяцев до начала сезона.

От каких растений придется отказаться

Конечно, чтобы наверняка избежать встречи с аллергеном, можно полностью отказаться от поездок на дачу. Лишиться удовольствия от шашлыков на собственном участке; не собирать свежие, самостоятельно выращенные ягоды, овощи и фрукты; избегать загородных прогулок. Но зачем такие сложности, если проблемы решаются значительно проще?

Можно и так, конечно. Но существуют и другие решения

В первую очередь аллергологи рекомендуют своим пациентам правильно выбирать растения для посадки на даче: под запретом все, что может спровоцировать аллергическую реакцию. Обустраивая сад для аллергика, придется:

отказаться от березы, лещины и всех видов ивы без исключения (а особенно — от белой ивы);

не сажать декоративные злаки (тростник, пампасную траву, вейник и другие); если они уже растут на даче, следить за тем, чтобы не цвели;

не выращивать кукурузу ни в продовольственных, ни в декоративных целях;

истребить на участке такие сорняки как лебеда (декоративную тоже нужно изгнать из сада), одуванчики, подорожник всех видов, пырей;

отказаться от выращивания свеклы на семена: нельзя позволять этому растению цвести;

удалить из сада те культуры, на которые выявлена негативная реакция при проведении аллергических проб.

Также рекомендуется следить, не развивается ли аллергия на цветение других декоративных растений — астр, георгинов, подсолнухов, садовых ромашек и так далее. От любого растения, на которое отмечена негативная реакция, придется отказаться.

Что можно сажать, чтобы не столкнуться с аллергией

Может показаться, что на даче вообще ничего нельзя сажать, если один из членов семьи страдает от аллергии. Не стоит впадать в крайности, ведь существует множество растений, риск развития аллергии на которые минимален.

Есть немало растений, риск развития аллергии на которые минимален

Чем заменить растения, от которых пришлось избавиться:

из кустарников безопасны жимолость, ирга, калина;

из вьющихся растений — клематис, декоративная жимолость каприфоль, девичий виноград, настурция;

из цветов подойдут розы, анютины глазки, тюльпаны, колокольчики, подснежники.

Конечно, это далеко не весь список. И важно понимать, что даже безопасные на первый взгляд растения у некоторых людей могут вызывать аллергию. Именно поэтому так важно посетить врача и точно определить, какие культуры вызывают гиперреакцию со стороны организма, а к каким он остается совершенно равнодушным.

У некоторых может возникнуть аллергическая реакция на растения, считающиеся безопасными

Несколько практических советов для дачника-аллергика

К сожалению, просто избавившись от некоторых растений, невозможно сделать дачное пространство полностью безопасным, ведь причиной аллергической реакции может послужить не только пыльца. Чтобы уменьшить риски, нужно пересмотреть некоторые правила поведения на даче, позаботиться о правильном распределении садово-огородных работ. Рекомендации совсем просты, но они способны помочь, если не забывать об их соблюдении:

распыление химикатов придется поручить кому-то из родственников, не страдающих аллергией;

при стрижке газона выделяются летучие вещества, которые могут провоцировать аллергию, а потому эта работа тоже не для вас;

после трудов в любимом саду полезно принять душ и переодеться в чистую одежду;

в ветреный день от дачных работ стоит отказаться (идеальные условия для аллергика — сырая безветренная погода);

при аллергии на различные плесневые грибки рекомендуется отказаться от рыхления почвы — пусть этой работой займется кто-то из домочадцев;

при поливе растений стоит отдавать предпочтение специальным распыляющим насадкам, которые смогут прибить пыльцу к земле;

перед тем, как отправляться на дачу, не лишним будет заглянуть в календарь аллергика, чтобы знать, какие растения могут представлять опасность;

желательно завести привычку защищать себя с помощью марлевой повязки и одежды с длинным рукавом (эти простые вещи помогают снизить вероятность контакта с аллергенами).

Правильная защита от аллергена — часть эффективной профилактики

Пара слов об организации дачного пространства

Дачное пространство — это не только растения, но и газоны, живые изгороди, дорожки и так далее. Что же может представлять угрозу и как минимизировать риски?

Подберите альтернативу традиционному газону

Аллергикам рекомендуется не просто отказаться от стрижки газона, но и полностью заменить его. Альтернативой газонным злакам может стать, например, мелкая галька. А можно вместо газонной травы высадить почвопокровные растения — к примеру, барвинок.

Пруд — непозволительная для аллергика роскошь

Водоем — популярная деталь дачного пространства. С помощью воды удается оживить ландшафт, разнообразить пейзаж водными и прибрежными растениями. Однако аллергикам от прудов рекомендуется отказываться: многие растения, используемые для их оформления, способны вызывать различные аллергические реакции.

Фонтанчик посреди клумбы — безопасная для аллергика альтернатива пруду

Альтернативой классическому пруду может стать небольшой фонтанчик, оформленный комнатными растениями в горшках или установленный в центре клумбы.

Живые изгороди — источник опасности…

… если в них включены растения, провоцирующие аллергию. Решили сделать на даче живую изгородь — подбирайте растения для нее из числа безопасных культур.

Избавьтесь от пеньков

Речь не только о том, что осталось от спиленных деревьев. Некоторые используют для оформления дачного участка пеньки или стволы деревьев. В саду аллергика таким дизайнерским решениям не место: пни и стволы деревьев склонны к гниению, а это — потенциальный источник проблем. Аллергия — не повод отказываться от дачи! Главное — правильно организовать свое рабочее пространство и посетить врача, прежде чем отправляться на загородный отдых. Читайте также:

Когда цветы не радуют: поллиноз, или аллергия на пыльцу

Народные средства от аллергии: миф или панацея?

Рецепты здоровья: народные средства при аллергических дерматозах

Рецепты здоровья: лечение аллергии травами — народные средства при поллинозе