Снова о сексе русских девушек с иностранными болельщиками

Хочу сказать пару слов про хайп на тему «а-а-а, наши девушки вешаются на иностранных болельщиков!», потому что сил никаких уже нет на это смотреть. Хотя все это будут речи Капитана Очевидности.

1. Вообще говоря, в промискуитете ничего хорошего нет. В промискуитете с практически незнакомыми людьми из иной среды и культуры, заведомо воспринимающими тебя как развлечение — тем более.

Это имеет разные неприятные последствия, это бывает опасно для здоровья, а иной раз и для жизни. И на самом деле хотелось бы, чтобы об этом говорил не только одинокий голос Тамары Плетневой , и не только таким языком, который автоматически вызывает лулзы и не позволяет услышать серьезный месседж, за ними стоящий.

Да, об этом стоит говорить настойчиво и девушкам, и молодым людям: секс — не легкое развлечение, это серьезно и в некоторых отношениях опасно; прежде чем этим заниматься, очень хорошо подумай, с кем, зачем, действительно ли ты этого хочешь и насколько этому человеку доверяешь. И про презервативы не забывай.

2. Но: промискуитет с иностранцами плох тем, что он промискуитет, а не тем, что с иностранцами. В иностранце самом по себе ничего «второсортного» или порочного нет. Взгляд на иностранцев как на людей какого-то иного качества, то ли безмерно высших, то ли низших, то ли страшно опасных (или все это сразу), к которым даже близко подходить нельзя, а то сразу совратят и дурному научат — взгляд не русский, а чисто советский.

Странно смотреть, как сейчас иные ярые антисоветчики и монархисты буквально его транслируют. :) До Сталина ничего подобного не было. В Российской империи образованные русские не испытывали никаких сложностей с тем, чтобы ездить за границу, подолгу жить там, принимать иностранцев у себя, общаться с иностранцами, в том числе самым неформальным и развлекательным образом. И это нормально. Хорошо, что сейчас эта норма возвращается.

Что бы там не говорила писательница Улицкая и ее собратья по разуму, ментально застрявшие в СССР — нет между русскими и остальным миром никакой Китайской стены; мы среди других народов — равные среди равных, а не неведомы зверушки. Сближение с иностранцем более сложно и рискованно, чем со своим, и одни иностранцы нам более комплиментарны, чем другие; но это вещи рациональные и обсуждаемые. А какой-то иррациональный ужас перед тем, что человек из другой страны приехал, ну все, ппц, кто с ним рядом встал, тот уже предал Родину — это дикость.

Мне, возможно, скажут: ну как же, правильный русский человек должен инстинктивно предпочитать своих чужим, это краеугольный камень, это должно быть на подкорке, какие тут еще рационализации?

На это скажу: ставя во главу угла иррациональное и инстинктивное, русский национализм и пришел в то тихое темное место, где сейчас находится. Например: «Вступая в половую связь с мусульманином, ты рискуешь столкнуться с принятым в современной исламской культуре отношением к „доступным женщинам“, и это отношение тебе совсем не понравится» — это понятный и серьезный аргумент против. «Приличные девушки с „чурбанами“ не спят!» — это бессмысленный запрет, который, как всякая бессмыслица, вызывает только раздражение и желание его оспорить.

3. И отдельные теплые слова хочется посвятить тем, извините, хтоническим м%$#кам, непонятно откуда выползшим в количестве, которые сейчас громко страдают от того, что наглые непатриотичные бабы, понимаешь, дают мигелям и педрам, а им не дают. Причем православные монархисты и хранители скреп тут сливаются в экстазе с леваками-заукраинцами.

Неловко такое говорить, вроде все взрослые люди: но, ребят, «дают» вообще не тем, кому партия приказала, а тем, кто сексуально привлекателен. И тут никто, кроме самого человека, недовольного ситуацией, не может ее изменить. Ни знойный Педро, ни нордический Олаф не обладают какими-то суперспособностями, которых у русского Васи от природы нет, и не делают ничего такого, чему Вася не может научиться. Если они в самом деле обходят Васю на поворотах, и ему это обидно — значит, надо Васе, т. с., повышать свою квалификацию. Ну или обратить свой взор на скромняшек, которым педры неинтересны, а вот Васей и его богатым внутренним миром они, возможно, заинтересуются.

Или тогда уж давайте как у Замятина — чтобы женщины по разнарядке обслуживали мужчин, а мужчины по жребию спасали от одиночества женщин независимо от возраста и внешнего вида; но что-то, мне кажется, такими порядками никто доволен не будет.

Трудно себе вообразить больший «антисекс», чем это злобное нытье. От него хочется бежать не то что к мигелям и педрам, а к готтентотам и папуасам. Ибо папуас тебя хотя бы быстро, незатейливо сожрет, а тут тебе будут долго и мучительно выедать мозг чайной ложечкой.

Подозреваю, процентов 70 привлекательности условного Мигеля связаны именно с тем, что он веселый, не злой и мозг не ест, а просто радуется жизни сам и девушку старается порадовать.

Если успехи Мигеля действительно так вас беспокоят — попробуйте.