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Конкурс на самые аппетитные ягодицы «Мисс Бум-Бум» станет международным
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Конкурс на самые аппетитные ягодицы «Мисс Бум-Бум» станет международным 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Организаторы ежегодного бразильского конкурса «Мисс бум-Бум», в котором выбирают обладательницу самых роскошных ягодиц Бразилии, запускают международную версию соревнования. До первого декабря подать заявку на участие может жительница любого государства, об этом сообщает издание The Mirror. Имя «Miss Bumbum World» будет названо в марте 2019 года в Майами.
По словам основателей конкурса, пойти на такой шаг они решили после того, как начали получать огромное количество писем от женщин со всего мира, которые горят желанием показать свои попы и побороться за звание обладательницы самых аппетитных форм.
Правила для мирового соревнования останутся теми же: не допускаются к участию женщины, сделавшие операции или увеличившие свои ягодицы. Однако в сравнении с бразильским конкурсом, который разрешает участвовать только красоткам с диаметром нижней части тела не более 107 сантиметров, в международном варианте соревнования ограничений нет.
Основатель конкурса Какау Оливер также раскритиковал недавнее решение организаторов «Мисс Америка» запретить конкурс бикини. Он уверен, традиционные конкурсы красоты «устарели».
— Поскольку люди теряют интерес к другим конкурсам красоты, потому что они просто показывают стереотипы, «Мисс Бум-Бум» продолжает очаровывать людей по всему миру. Запрещение купальных костюмов на их подиуме показывает, насколько устарел конкурс «Мисс Америка» и другие конкурсы красоты. Мы являемся эволюцией других конкурсов красоты, потому что мы принимаем женщин такими, какие они есть на самом деле, во всех их формах и размерах, и мы не боимся отметить естественную, пышную красоту женского тела, — заявил основатель «Мисс Бум-Бум».
В свою очередь восьмой по счету «Мисс Бум-Бум» в Бразилии уже идет полным ходом. На сегодняшний день зарегистрировались 27 участниц. 5 ноября 15 из них выступят в финале конкурса в Сан-Паулу. В этом году конкурс имеет тему «Разнообразие». Поэтому в соревновании принимают участие транссексуалы, сотрудница полиции, медсестра и политик.
Ранее Пятый канал Ратаковски раззадорила фанатов очередным соблазнительным видео в микрокупальнике.
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