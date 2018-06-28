Ум ребенка зависит от того, как он держит куклу

Обращали ли вы внимание на то, к какой половине тела прижимает куклу ваш ребёнок? Если это левая сторона, то у малыша более мощный ум, как показывает исследование.

Дети, которые прижимают кукол к левой части тела и держат их преимущественно левой рукой, обладают более развитыми когнитивными и социальными навыками, как показало исследование.

Человек использует правую половину мозга для обработки информации о лицах окружающих его людей, что оставляет левому полушарию задачу распознавать эти лица.

Ученые ранее выяснили, что большинство людей предпочитают держать детей левой рукой и поддерживать правой. Новое исследование британских ученых показало, что если то же самое делают малыши с куклами, то это говорит о более остром уме и развитых социальных навыках. Люди являются социальными существами. Настолько социальными, что мы поворачиваемся определенным образом только для того, чтобы лучше видеть лица.

Нейральные "провода", соединяющие глаза и мозг, пересекаются между собой. Значит, визуальная информация, которую мы воспринимаем левым полушарием, попадает в правое полушарие для последующей переработки. Взрослые обрабатывают слова левым полушарием, а лица правым, именно поэтому нам удобней, если человек находится рядом с нами с левой стороны.

Некоторые исследования предполагали, что мозг маленьких детей не проводит такой работы по обработке лиц. Они якобы используют левое полушарие для понимания слов, но не считывает информацию о лицах с предпочитаемой левой стороны.

Новое исследование ученых из Университета Лондона опровергло данное предположение. В эксперименте с участием почти 100 детей в возрасте от 4 до 5 лет было установлено, что дети распознают даже рудиментарные признаки вроде трех точек в качестве лиц. Когда малышам давали чистые подушки, они не брали их на руки, как ребёнка.

Но стоило нанести на подушки точки, как дети уже немедленно считали их куклами и начинали правильно держать, прижимая к левой стороне.