«Игристое настроение»: Ирена Понарошку отметила интерес туристов к россиянкам

Телеведущая Ирена Понарошку посетила Санкт-Петербург и была весьма удивлена изменениями, которые произошли с Северной столицей с приездом иностранных болельщиков. И особое внимание звезда акцентировала не на украшениях улицы или пробках, а на том необузданном мужском внимании, в котором купаются наши девушки.

В этом году Россию в буквальном смысле заполонили приезжие болельщики из разных стран, и в связи с этим каждый город, в котором проходит матч, заметно преобразился. Иностранцы с большим удовольствием погрузились в изучение славянской культуры и их высокие отзывы о нашей стране не могут не радовать и вселять гордость за всех россиян. Однако не только музеи и гостеприимные заведения привлекают внимание горячих туристов, и знаменитые русские красавицы буквально купаются во внимании, которое им оказывают любвеобильные иностранцы, а многие девушки настолько очарованы комплиментами, что даже переступают черту.

«Настроение в городе такое романтично-игристое! Болельщики из Аргентины и Бразилии своими восторженными взглядами поднимают самооценку покруче сессии с модным психотерапевтом! А если ты в платье и на каблуках, то даже двойная противоугонная система в виде злобного бородатого мужа и гиперактивного ребенка не работает!» — признала Ирена, скромно сознаваясь, что и на нее был обращен не один горящий мужской взгляд. Любопытно, что среди подписчиков Понарошку нашлось множество петербуржцев, и женская половина обывателей с энтузиазмом отметила, что они и сами удивляются тому пристальному мужскому вниманию, которое преследует их на улицах, даже если их одежда весьма далека от вызывающих и завлекающих нарядов.