Запоздала с пасынкованием томатов. Что делать?

Добрый день. Запоздала с пасынкованием томатов. Пасынки огромные, их много, толщиной как стебель, почти все с завязями, даже самые маленькие. Что делать?

Трогать ли их и в каком количестве за раз?