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Запоздала с пасынкованием томатов. Что делать?
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Запоздала с пасынкованием томатов. Что делать? 

7dach.ru 55 минут назад
Добрый день. Запоздала с пасынкованием томатов. Пасынки огромные, их много, толщиной как стебель, почти все с завязями, даже самые маленькие. Что делать?
Трогать ли их и в каком количестве за раз?
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