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В Ставропольском крае утонула в бассейне 8-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.
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В Ставропольском крае утонула в бассейне 8-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело. 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки в бассейне развлекательного комплекса в Ставропольском крае. Трагедия случилась 26 июня. Как сообщает телеканал НТВ, ребёнок плавал в бассейне и в какой-то момент начал тонуть. На помощь бросились очевидцы, но спасти девочку не смогли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Против руководства развлекательного комплекса возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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