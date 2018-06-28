ДЕТСКОЕ «АРХСТОЯНИЕ»: Я ИДУ ИСКАТЬ 5-й фестиваль современного искусства для всей семьи

В этом году Детское «Архстояние» зовет в путешествие по арт-парку Никола-Ленивец: новые объекты и загадочные инсталляции от современных художников, авторские прогулки по неизведанным тропам, где дети будут искать секреты по дороге. А еще — валяться в душистом сене и разглядывать звездное небо из палатки.

Новые объекты от художников и архитекторов

По всей территории парка выросли новые объекты, а старые загадочным образом изменились. Чтобы найти все работы Ирины Кориной , придется немало походить по Никола-Ленивцу. Дуня Захарова взялась за «Ротонду» — чего с ней только не делали, но в этот раз объект изменился до неузнаваемости. Благодаря архитектору Саше Седовой в арт-парке появился звуковой кинетический портрет Никола-Ленивца. Он начнет действовать только, если по нему как следует полазить. Вера Баркалова и Катя Коваленко спрятали по всей территории секретики, в поисках которых вы найдем самих себя. А Сергей Катран и Павел Войницкий, которые обожают снег, устроят в Николе парад летних снеговиков из сена — сеновиков.

Авторские маршруты

Впервые организаторы создали целую сеть маршрутов для детей разных возрастов: в такие арт-походы можно отважно отправиться без родителей, чтобы изведать край географии Никола-Ленивца. На каждом шагу детей ждут перформансы, акустические выступления и задания от авторов маршрутов.

Те, кому от 10 до 12 лет уйдут по-настоящему далеко — границы раздвинутся до Бобура и Маяка, а в путь поведут вожатые лучших детских лагерей.

Те, кому от 7 до 9 лет, пойдут по территории парка «Версаль», а для самых младших организованы семейные прогулки с историями и играми.

Упсала-Цирк

Прямо из Санкт-Петербурга приехал хулиганистый «Упсала-Цирк», который научит жонглировать, делать акробатические трюки, не теряя равновесия, и преодолевать разные препятствия, прыгая и буквально летая в воздухе.

Детские мастерские и исследовательская лаборатория

На протяжении всего фестиваля будут работать детские мастерские от Музея Москвы, ГЦСИ, Музея русского импрессионизма, Третьяковской галереи и проекта «Синхронизация» — здесь можно будет поиграть в «резиночку», «классики» и другие игры из дворового прошлого родителей, на пленэрах все участники станут художниками, архитекторами и сценографами.

Совсем маленькие архитекторы смогут собрать макет будущей детской площадки Никола-Ленивца из картона, скотча и красок. Эти макеты будут использованы в реальном строительстве.

Музыка

Вместе с музыкантами-экспериментаторами дети создадут инструменты из того, что попадется под руку, а после сыграют «музыку из воздуха». Они узнают, как звучит ведро, леска, ветки, щебень и другие предметы и смогут сконструировать из них саунд-объекты, которые после увезут домой.

А еще — можно будет нарисовать графические партитуры, послушать как они звучат и поучаствовать в большом и шумном концерте. Больших и (не всегда) шумных концертов планируется много — POWERHOUSE MOSCOW везёт к нам «Созвездие отрезок», «Залпом», «Хадн Дадн» и «Cruel tie» — все они созданы для танцев с друзьями в лесу и на поле.

Кураторы музыкальной программы — POWERHOUSE MOSCOW и Евгений Галочкин.

Ночная программа

Ура! Наконец-то можно не укладываться спать в 9 вечера! Для маленьких полуночников устроят кинопоказы советских мультфильмов посреди леса от «Москино», танцы и ночное факельное шествие к реке.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

Арт-парк Никола-Ленивец — это место для жизни и творчества на природе. Здесь на площади 650 Га возведены 33 арт-объекта известных российских и зарубежных художников и архитекторов, проходят крупные культурные события «Архстояние», «Архстояние Детское» и «Масленица». Ежегодно парк принимает более 100 тысяч туристов со всего мира. Это территория, открытая для творческих экспериментов, поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства до экофермерства. В Никола-Ленивце есть все для жизни и отдыха — кемпинг, парковка, гостевые дома, ресторан, разнообразные точки питания.

www.nikola-lenivets.ru www.arch.stoyanie.ru Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

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