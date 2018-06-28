«Проще всего сэкономить на освещении и отоплении»

«Простейшая вещь с точки зрения энергоэффективности — поставить у себя дома светодиодные лампочки. Они уже достаточно подешевели, чтобы это имело смысл. Хотя все зависит от того, сколько времени вы используете электроэнергию. Я сам покупаю светодиодные лампочки. Да и обычные тоже все еще в ходу, это вопрос цены, она пока сильно отличается. Цветопередача тоже пока не у всех светодиодных лампочек на уровне обычных, для глаза комфортнее бывают вторые. Но технологии тут быстро развиваются, и думаю, что мы все перейдем к светодиодным лампочкам, но при этом я не сторонник каких-то запретительных мер, это должен быть естественный процесс.

Среди стартапов, с которыми мы работаем, есть технологии, способные повысить качество жизни людей. Например, технологии очистки воздуха. В стене делается отверстие и ставится небольшое устройство, которое выглядит, как кондиционер. Там есть система фильтров, и вы получаете абсолютно чистый воздух в комнате. Для жителей больших городов это хорошее решение — не нужно вообще открывать окно, решается проблема шума, грязи. Или есть инфракрасные отопители, которые выглядят как LED-телевизор. Такие есть у французских фирм, но коллеги из Красноярска разработали собственную технологию, совершенствуют ее. Она по энегоэффективности даже немного лучше французской, но главное — в разы дешевле.

То, насколько энергоэффективные технологии выгодны для людей, зависит от условий использования. Например, в школах, больницах, других социальных объектах, где освещение работает почти круглые сутки, замена лампочек на светодиодные однозначно эффективна, мы делали соответствующие расчеты. В квартире, где-то в чулане это может не быть эффективным, а если вы проводите в гостиной полдня и у вас темная квартира, это точно в плюс.

Дело не только в лампочках: поставьте, например, трехставочный счетчик, он может окупиться. Правда, все зависит от того, насколько вы готовы, например, включать стиральную машину ночью, когда другой тариф. Если готовы, это экономически оправдано. Более того, здесь могут быть полезны умные технологии, когда в счетчик встроены устройства, которые сами определяют, что и когда включать, чтобы оптимизировать использование электроэнергии. Есть у нас также ряд проектов, касающихся систем „Умного дома“. Не скажу, что это пока очень дешево, но комфортно, и постепенно эти технологии дешевеют.

Освещение и отопление — это то, на чем проще всего сэкономить. По отоплению, например, можно поставить регулируемую батарею. Если при этом на доме поставить индивидуальный тепловой пункт, это реально позволит сэкономить. У нас есть традиционная проблема перетопов и недотопов, когда все открывают окна, потому что очень жарко, а в какой-то момент, наоборот, все мерзнут. Что касается индивидуальных батарей, то сейчас обсуждается возможность перехода на полную оплату по счетчикам, независимо от того, стоят ли такие счетчики у соседей.

Что касается развития энергоэффективности в промышленности, здесь важно взаимодействие всех участников — стартапов, крупных компаний, инвесторов. Конечно, внедрять новые технологии будут большие компании: энергетические, строительные, металлургические, у которых велика доля электроэнергии в затратах. Но при этом сами технологии, позволяющие снизить удельное потребление энергии на единицу продукции, могут быть созданы стартапами, что часто и происходит. Ведь большие игроки заняты запуском больших проектов, строительством, эксплуатацией, и разработка технологий, как правило, не их бизнес. Иногда они просто покупают что-то зарубежное, но и в России много технологий, которым мы как раз и помогаем развиваться и которые часто не могут самостоятельно найти свою дорогу к рынку.

Сейчас мы видим постепенный рост активности отечественного бизнеса. Компании реально хотят решить свои проблемы, связанные с необходимостью повысить бизнес-эффективность. Ведь энегоэффективность — это не самоцель, цель — это увеличение рентабельности производства, и там, где электроэнергия является существенной статьей затрат, это имеет смысл. С другой стороны, это все-таки требует капитальных затрат, и не все компании готовы инвестировать.

Росатомом, Сибуром, С некоторыми компаниями мы проводим технологические конкурсы, когда они говорят — у нас есть задача, и мы хотим найти технологии в таком-то направлении. Мы совместно формулируем задачу и стараемся максимально широко привлечь потенциальных разработчиков. Такие конкурсы мы проводили с »Россетями» РЖД ».

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