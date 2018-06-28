Поисковики разыскивают родственников погибших в годы ВОВ подводников — уроженцев Калининской области

В мае 2018 года в результате разведывательно-водолазной экспедиции поисковики нашли подводную лодку ПЛ-405. На борту находились останки участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает музей «Подводников Балтики», который работает на базе школы №489 в Санкт-Петербурге. В прошлом году ребята уже принимали участие в Международной поисково-подводной экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Тогда по результатам удалось найти подводные лодки Дважды Краснознаменного Балтийского Флота Щ-320 (командир Вишневский И. М.) и Щ-406 (командир Осипов Е. Я.), погибшие во время Великой Отечественной войны в 1942 и 1943 гг. Школьный Совет музея провел большую работу по поиску родственников членов экипажа, в том числе и уроженцев Тверской (Калининской) области.

В этом году экспедиция повторилась. Лодка была найдена на дне Финского залива. По результатам анализа сохранившихся документов были установлены имена погибших уроженцев Калининской области. Теперь поисковики снова разыскиваются родственники погибших подводников:

Лопырева Георгия Николаевича, 1902 г.р., старшего политрука, военкома ПЛ Щ-405, уроженца Калининской области, Старицкого района, д. Заречье. Был женат;

Тимошенко Ивана Степановича, 1911 г.р., уроженца Калининской области, Локнянского района, д. Королево. Был женат;

Бойкова Ивана Петровича, 1917г.р., старшего краснофлотца, электрика, уроженца Калининской области, Ржевского района, Медведовского с/с. Холост;

Демова Степана Алексеевича, 1915 г.р., краснофлотца, строевого, уроженца Калининской области, Луцкого района, д. Литвияшово;