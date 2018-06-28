Почему на Западе детям дают два имени

На западе, особенно в англосаксонских странах, широко распространённой практикой является наречение детей двумя именами, которые вместе с фамилией образуют полные инициалы человека.

Главным из них считается то, что указывается первым и зовется «first name», а дополнительным второе, которое называется средним — «middle name» и обычно представляется в полных именах начальной буквой, например Charles Harold Jones на письме выглядит как Charles H. Jones.

Причины появления

Обычай давать новорождённым двойное имя возник сравнительно недавно, поскольку вплоть до XVIII века люди ограничивались одним личным антропонимом и фамилией, о чём свидетельствуют церковные анналы, где фиксировались браки, дни рождения и смерти британцев.

Причину появления этой традиции многие видят в религии. После принятия христианства было положено называть малышей по церковным святцам, то есть именами тех святых, в день чествования которых они родились. В этой связи возникли сразу две проблемы, во-первых, родители практически утратили возможность свободного выбора имени для ребёнка, поскольку могло получиться так, что в дату рождения чада отмечались именины только одного святого, а его имя не нравилось семье. Во-вторых, список церковных антропонимов был весьма ограниченным, из-за чего в обществе наблюдалось большое количество людей с одинаковыми имена и фамилиями, что вызывало путаницу.

Выход из ситуации нашёлся благодаря появлению среднего имени, которое отвечало чаяниям родителей и служило знаком индивидуального отличия. К тому же церковь не запрещала именовать новорождённых несколькими именами, напротив, с определённого времени это стало считаться хорошим признаком, поскольку новый антропоним добавлял ребёнку еще одного небесного покровителя и защитника. Кстати существовал период, когда за каждое среднее имя нужно было платить налог священнослужителям, так что у них была прямая заинтересованность в распространении этой традиции.

Количество средних имён

В связи с этим не существовало никаких ограничений на количество средних имён, как впрочем, нет его и в современном английском законодательстве. Хотя в обществе бытует негласное правило на использование не более четырёх подобных антропонимов, но всё же находятся оригиналы, которые не ограничивают полёт своей фантазии. К их числу можно смело причислить родителей футболиста Чарли Оатуэя, в чье среднее имя состоит из имён 11 игроков соккер команды «Квинс Парк Ренджерс»: Энтони Филип Дэвид Терри Фрэнк Дональд Стэнли Джерри Гордон Стивен Джеймс.

Порядок наречения

Сегодня мало кто соблюдает порядок наречения ребёнка, хотя в прошлом придерживались определённого стандарта. Исходя из него, первым антропонимом девочки зачастую выбиралось необычное, самобытное имя, а средним — традиционное, которым она могла воспользоваться в сознательном возрасте, если фантазийный вариант родителей её не устраивал. У мальчиков всё происходило с точностью наоборот, то есть классическим у них было первое имя, а в среднем допускались вольности.

В честь кого называли

В качестве среднего имени поначалу использовались традиционные имена, часто в их роли выступали антропонимы старших членов семьи, например отца или дедушки для сына и мамы или бабушки для девочки.

Потом стало возможным как вариант для среднего имени применять фамилию, причём не только родственников, но исторических личностей и знаменитостей из разных областей жизни. Так в Шотландии оказалась живучей традиция, при наречении вторым именем обращаться к девичьей фамилии матери, а в США к инициалам видных политических деятелей.

В наше время средним именем может стать географический топоним, название животного, марка машины, наименование фирмы и в принципе любое понравившееся родителям нарицательное слово.

Нередки случаи, когда в повседневной жизни среднее имя полностью вытесняет первое имя, которое продолжает своё существование только в официальных бумагах. А иногда второе имя так нравится обладателю, что превращается в его фамилию.

Шведская традиция

В Швеции наблюдается обратная картина, поскольку средним именем человек может обзавестись после заключения брака, когда муж и жена записывают фамилии друг друга в качестве вторых имён. В свою очередь дети используют родовые фамилии обоих родителей: одну берут в качестве фамилии, а другую как среднее имя, имея возможность менять их местами в любой период жизни.