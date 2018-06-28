Эксперты рассказали, почему опасно верить в «допустимые нормы алкоголя»

Ранее СМИ со ссылкой на данные Американской ассоциации кардиологов сообщали, что, по мнению ученых, таковы допустимые дозы алкоголя в месяц: 350 граммов пива, 100 граммов вина или 40 граммов крепкого алкоголя. Однако употребление пяти порций алкоголя ежемесячно чаще 12 раз в год может стать причиной повышения уровня холестерина, давления, сахара в крови и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Брюн считает, что алкоголь токсичен в любом виде и количестве и вреден для организма. С ним полностью согласен психиатр, нарколог Александр Дрейзин. В разговоре с Пятым каналом эксперт отметил, что с некоторым количеством алкоголя организм действительно может справиться без существенного вреда, но это — в любом случае яд.

— Есть дозы, которые организм в состоянии спокойно переработать, а есть те, которые выводят его из нормального состояния, — объяснил Дрейзин.

Лицам, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость, не стоит употреблять спиртное вовсе, напомнил эксперт.

Ранее ученые назвали безопасную для человека дозу алкоголя: по их мнению, это 100 граммов этилового спирта в неделю.