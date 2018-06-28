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В Минздраве призвали не верить данным о допустимой дозе алкоголя
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В Минздраве призвали не верить данным о допустимой дозе алкоголя 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Верить данным о допустимой дозе алкоголя не стоит, поскольку алкоголь является токсичным веществом и наносит вред организму даже в малых количествах, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на данные Американской ассоциации кардиологов сообщила, что ученые определили допустимую дозу алкоголя в месяц. Одна порция спиртного эквивалентна 350 граммам пива, 100 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя. При этом употребление пяти порций алкоголя ежемесячно чаще 12 раз в год может стать причиной повышения уровня холестерина, давления, сахара в крови и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.
"Не нужно верить этим данным. Нужно понимать, что алкоголь (этанол) — токсическое вещество и любое поступление токсического вещества в организм — это вред. Есть люди, которые плохо перерабатывают алкоголь, для них это более вредно — якобы допустимые дозы. Есть люди с лучшим состоянием печени, им, наверное, менее вредно, но вредно всем", — заявил Брюн.
Он также добавил, что скептически относится к заявлениям, что алкоголь в небольших дозах может благотворно влиять на здоровье человека. «Для меня аргумент один — токсическое вещество. Это касается и других продуктов, например, фастфуда. Общая установка — любое токсическое вещество вредно для организма», — добавил он.
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