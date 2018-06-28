Что скажет папа? Сыновья звезд выбирают модельную карьеру

Матвей Лыков . Успех и гордость отца 2007-й — дебют на Неделе моды в Нью-Йорке, 2008-й — топ-50 популярнейших моделей-мужчин, 2009-й — сотрудничество с Gucci, затем — контракты с модными домами Токио, Парижа, Милана и Лондона, съемки для знакомых каждому брендов, от масс-маркета до Dior. Все это послужной список — нет, не Натальи Водяновой или Ирины Шейк — наследника «Казановы» из «Улиц разбитых фонарей». Сын актера Александра Лыкова оказался в модельном бизнесе случайно: отучившись на лингвиста и овладев двумя иностранными языками, Матвей отправился на стажировка в Америку. Но вакансий в Нью-Йорке почти не было, пришлось юноше поначалу мыть полы. Пока нелегкая не занесла его в одно из модельных агентств, где нашлась другая работа — манекенщиком.

Благодаря счастливой случайности Матвей добился завидных успехов, став первой супермоделью-мужчиной из России. Спасибо стоит говорить не только генам, но и упорству: десять лет назад молодой человек вполне соответствовал моде на худобу, но как только сфера сменила стандарты красоты, занялся превращением своей субтильной фигуры в тренированное тело. Лыкова-младшего заметили не только модные дома, но и Тимур Бекмамбетов , пригласивший парня «с инопланетной агрессивной и в то же время располагающей внешностью» на главную роль в фильм «Он — дракон». А что знаменитый отец? Гордится, конечно, — но сдержанно. «Отец радуется всем моим успехам, в любых начинаниях, неважно — научился я ловить рыбу или снялся в кино. Говорить о том, что я выбрал актерскую профессию, пока рано. Пока что она выбрала меня», — говорил Лыков после премьеры фильма. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1298729274693608400_621351998"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.725)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.725)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Филипп Газманов . «Фотографируется, и слава богу» Микроблог пасынка Олега Газманова заполнен не только снимками, демонстрирующими атрибуты роскошной жизни, но и собственными обнаженными мускулами. Парню есть что показать: наследник артиста во время учебы в лондонской частной школе увлекся регби, а впоследствии и спортом в целом. На накаченное тело «клюют» не только девушки, от коих у юноши нет отбоя, но и модельные агентства — Филипп нередко принимает участие в профессиональных фотосессиях. Правда, чаще всего в довольно раскрепощенных амплуа.

Некоторое время Газманов работал с питерским агентством, известным своей скандальной репутацией. Сайт проекта закрыли несколько лет назад из-за обвинения в распространении контента для взрослых и пропаганде нетрадиционной ориентации. Что Филиппа, впрочем, не смущало. Как не смущало и знаменитого родителя занятие, выбранное парнем. «У него такая фигура сумасшедшая, я доволен, что он берет с меня пример, — делился Олег Газманов пару лет назад. Во что это вылилось, можете посмотреть в его Instagram, и я горжусь тем, что он это делает. Он не пьет, не курит, он отличный парень. Да, он фотографируется, и слава богу, пусть продолжает это делать» (function ($) {var $el=$ ("#insta-1296914101474121983_937986798"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.8171875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.8171875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Василий Рыбин . «Унижаться только за деньги» 19-летний сын лидера группы «Дюна» и Натальи Сенчуковой о повторении творческого пути родителей не мечтал, серьезно увлекаясь карате. За несколько лет Василий завоевал десятки наград на первенствах разного уровня, но до высшей спортивной лиги не добрался, помешали травмы. Тогда юноша оказался в Институте культуры и в поле зрения модельных агентов: татуированный широкоплечий парень с длинными волосами показался им интересной персоной.

Василию пророчат успешную карьеру и сравнивают с Джонни Деппом в молодости, но сам он от таких комплиментов в восторг не впадает. Первым делом — деньги. Получая предложение, Рыбин сразу интересуется гонораром за съемку, работа ради опыта его не привлекает. Наталья делом наследника гордится: он уже снялся в проекте спортивной фирмы, получив за фотосессию около 60 тысяч рублей. Рыбин же к профессии манекенщика относится сухо, как и сын: «Рассуждая о модельном бизнесе, он говорит так: «Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не по­еду!» — описывает карьеру сына Виктор. — Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: «Вася, не нужно унижаться, если только за деньги!»» (function ($) {var $el=$ ("#insta-1728381624759134062_4206090331"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); А как у них? За рубежом звездные сыновья куда чаще становятся моделями и сразу берут высокую планку, заключая контракты с именитыми брендами и модными домами.

Патрик, сын Арнольда Шварценеггера . Начинал с рекламы бренда джинсовой одежды. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Корделл Бродус, сын Снуп Догга . Участвовал в шоу Dolce & Gabbana, выходил на подиум в рамках прошлогодней Недели моды в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/cbroadus

Ален-Фабьен, сын Алена Делона . Внешность юноши оценили такие бренды, как Dior, Gucci и Sauvage. Фото: instagram.com/alainfabiendelon

Дилан, сын пирса Броснана. Дебютировал в 17 лет у Saint Laurent, стал лицом Burberry. Фото: instagram.com/dylan_brosnan