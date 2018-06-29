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Суровая уральская мать заперла младенца в машине
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Суровая уральская мать заперла младенца в машине 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Очередной инцидент с оставленным в машине ребенком зафиксирован в Магнитогорске. Спасти младенца удалось благодаря вмешательству случайных свидетелей.
В соцсетях возмущены: большинство уральских пользователей предлагают запереть саму нерадивую мать в машине на солнцепеке — и посмотреть, сколько она протянет в такой духоте.
Разместившая в Сети видео и фотографию белого Opel Corsa свидетельница призналась, что была в шоке. «Смотрю, а он в машине закрытый лежит, на него солнце припекает! Я в шоке! Сколько было уже случаев с закрытыми детьми в машинах?!», — написала женщина.
Однако еще больше свидетельницу поразила реакция самой матери, которая явилась к автомобилю минут через 10. Мамаша заявила возмущенной женщине, что ничего страшного не происходит: она, мол, оставила щелку — а что плачет, так это не ужасно.
Комментаторы советуют в следующий раз в подобной ситуации сразу разбивать стекло машины. Другие советуют немедленно вызывать полицию. И все вместе приходят к заключению, что у таких матерей «в голове тоже щелочка», пишет Ura.ru.
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