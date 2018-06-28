В Калининграде подростки устроили опасные прогулки по крыше многоэтажки

Видео выложил в социальную сеть случайный прохожий.

Судя по кадрам записи, все происходит на крыше 9-этажки на улице Кошевого. Автор назвал видео «Детки отмечают День защиты детей», поэтому, очевидно, съемка была сделана 1 июня.

Минимум четверо подростков сидят на самом краю, один из них свешивает ноги вниз. Затем самый отчаянный на несколько минут спускается на козырек балкона на 9-м этаже. Потом, подтянувшись, он возвращается назад.

В реанимацию из-за селфи. На что готовы подростки ради удачного снимка