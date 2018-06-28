Пьяный мужчина забил свою мать до смерти на Ставрополье

Жителя Ипатово подозревают том, что он забил до смерти собственную мать, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Мужчина пришёл к знакомому ночью 23 июня, чтобы забрать домой свою пожилую мать. Он был пьян, и когда женщина отказалась идти с ним, начал избивать её руками и ногами. Сын нанёс женщине многочисленные увечья, от которых она скончалась в реанимации.