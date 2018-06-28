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Пьяный мужчина забил свою мать до смерти на Ставрополье
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Пьяный мужчина забил свою мать до смерти на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жителя Ипатово подозревают том, что он забил до смерти собственную мать, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Мужчина пришёл к знакомому ночью 23 июня, чтобы забрать домой свою пожилую мать. Он был пьян, и когда женщина отказалась идти с ним, начал избивать её руками и ногами. Сын нанёс женщине многочисленные увечья, от которых она скончалась в реанимации.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и допросили его. Следователи назначили судебные экспертизы и побеседовали со свидетелями происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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