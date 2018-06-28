Как многодетный томич получил броневик «от президента» 

Квасная благотворительностьТомский клуб «Лада» — это больше сотни многодетных семей. Вместе проще не только проблемы решать, но и добрые дела делать. На городских субботниках многодетные — в первых рядах, и праздники они устраивают себе сами: здесь и заслуженный Дед Мороз есть, и если что-то нарисовать или смастерить нужно — умельцы найдутся. «А если не мы, то кто?», — задаются риторическим вопросом многодетные мамы. — Не скажу, что никакой помощи мы не получаем, случается, — гостеприимно наливает кофе председатель клуба Наталья Бриль. — Вот, например, местный завод нам несколько десятков коробок кваса презентовал. Срок годности первым делом проверили — к подаркам привыкли относиться настороженно. Но не обманули, квас был свежий, вкусный. Как раз к Новому году — летом-то он и так расходится влет. Раздали каждой семье. Есть, за что благотворителям спасибо сказать. Квас многодетным подарило предприятие, акционером которого является нынешний мэр Томска. А вот городская администрация, которую он же и возглавляет, не находит причин помочь клубу многодетных с помещением. Оно у них было — в центре города, да отобрали. И нынешняя городская власть считает «нецелесообразным предоставление указанного имущества в безвозмездное пользование». Поэтому и коробки с квасом, и архив клуба Наталье Бриль приходится теперь хранить у себя дома: на полках стройными рядами стоят с полсотни толстых папок, ведь история у него — с 1990-х. Папа на броневикеЗа эти годы любопытных фактов «заботы» и помощи сильных мира сего в архиве клуба накопилось немало. В очередной раз вспомнили о многодетных, когда мать троих детей Наталья Журова дозвонилась на недавнюю прямую линию с президентом и пожаловалась, что уже восемь лет не может дождаться участка земли. Губернатор Сергей Жвачкин тут же лично встретился с четой Журовых и пообещал выделить дополнительные средства на соответствующую программу. Если верить обещаниям, через два-три года семья получит свой участок. Раньше им предлагали подождать еще лет восемь, а то и десять.
Но если Наталья пока может записать в актив только свидание с губернатором, то 70-летний Юрий Чуклай, отец десятерых несовершеннолетних детей и двух взрослых сыновей, может легко похвастать «броневиком» от президента. История прямо-таки фантастическая. — Натуральный броневик, инкассаторский. В страховой поначалу даже оформ-лять отказывались — не знаем, как записать, говорят. А что ему будет — стекла пуленепробиваемые. Если его и страховать, то только от меня самого, — рассказывает Юрий. — Как я его получил? Всю жизнь крановщиком отработал, а на пенсии стал стихи писать, да вроде бы лихо выходит. И про любовь, и про женскую красоту, и про политику немного. Вот один такой политический стишок отправил на имя президента. Тут звонок, приходите, говорят, в мэрию, кабинет такой-то. Ну, все, думаю, расстреляют. Захожу: просторный кабинет, на стене телевизор, а в нем — заместитель полпреда. Слышу, он распоряжается выдать на семью вместительную машину — это я еще раньше с такой просьбой обращался. «Спасибо, — говорю. — А как же стихи?» — «Какие еще стихи?» — строго спрашивают. В общем, получил корейский микроавтобус, пару лет он отъездил, а потом поменял его на банковский «броневик». А стихи, наверное, так никто и не прочитал — может, и к лучшему. "Не наша проблема"Понятно, что так везет не всем: из-за каждой беды до президента не дозвонишься, полпреду не достучишься. А на местах больше привыкли к отпискам. Ольга Строд одна воспитывает шестерых детей, трое из которых приемные, и ей удалось на материнский капитал купить землю, а дом построил папа, пока был жив. А вот Всемирную паутину к участку тянуть не хотят уже четыре года. Дом стоит в полутора сотнях метров от главной улицы, на которой Интернет имеется. Но в тупик провайдер кабель тянуть не спешит — невыгодно. Сколько бы многодетная мама за эти четыре года ни просила, обещают, и только. Казалось бы, проблема невеликая, но сегодня вся школа в Сети, и домашние задания нередко рассчитаны на использование удаленного доступа. Бывает, сверстники над детьми Ольги Строд посмеиваются, а она изо всех сил бьется за такую малость, но пока тщетно. — Да разве сегодня допросишься чего-нибудь? Однажды котел сломался, в доме холодина, ноябрь. Я среди ночи звонила в МЧС, помчалась туда, а там говорят — не наша проблема. Руки опустились, стою посреди коридора, реву. Потом собралась, до самого главного у них дошла. Приезжаю домой, стоит машина, в темноте фарами светит. «Иди сюда, — говорят мне, — чего ты тут бегаешь-жалуешься?». Оказалось, глава поселка. Починили котел. А как не жаловаться? Ведь пока до самого верха не докричишься, никто палец о палец не ударит, — вздыхает женщина. — Вот соседи подвели воду, на три дома обошлось в 45 тысяч рублей. Говорят, плати треть. Когда каждую копейку считаешь, пятнадцать тысяч — целое состояние, месячная зарплата. Но я готова отдать, только покажите чеки, что все по правилам сделано. А то сегодня я расплачусь, а завтра приедут и уберут этот водопровод. А никаких чеков нет. Теперь сами же соседи грозят от воды «отрезать». Их понять можно, а вот меня — никто не хочет. Никак не может найти понимания с мэрией Томска и отец пятерых детей Владимир Моль. В свое время ему тоже, можно сказать, повезло — получил участок в хорошем месте. Не в каком-нибудь лесу, а в зоне местного Академгородка. География-то неплохая, а вот ландшафт подкачал. С двух сторон — заросшие пригорки: весной все, что тает, стекает в малую речку, которая журчит еще с одной стороны от участка. Заехать можно лишь оттуда, где теперь «нарезаны» очередные участки — единственный путь проходит прямо по ним. Да и то места заболоченные, после дождя машина застревает намертво. — Когда хозяева начнут строиться — лишь вопрос времени. Первый же забор, и мы не сможем пробраться к своему дому. Он уже почти готов, красавец из бруса в два этажа, строили всей семьей. Казалось бы, дорогу проложить для государственных мужей гораздо проще, но куда там. «В настоящее время в муниципальной программе „Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы“ не заложена потребность в финансировании на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство улицы Вешняя в микрорайоне Наука», — наизусть цитирует ответ из мэрии Владимир Моль. — Пообещали этим летом приехать и только определить необходимость строительства дороги. Кто знает, может быть, у них такой необходимости и не возникнет. КомментарийДмитрий Дьячков, психолог:— Общение страны с президентом называется «Прямая линия», название знаковое. Между тем для нашего общества более характерны так называемые «кривые» коммуникации: любой конфликт мы склонны решать с привлечением третьих лиц. Муж, недовольный стряпней жены, не говорит ей: «Я хочу, чтобы ты готовила вкусно». Он выбирает другую конструкцию: «Посмотри на мою маму, какие борщи она варит!». Так же мы общаемся и с детьми: при каких-то затруднениях ребенок слышит: «Посмотри на Васю!», а не «Давай я тебе помогу разобраться». Выбирая «кривую» коммуникацию, большинство из нас демонстрирует нежелание нести ответственность за что-либо. На это же указывает привычка многих из нас говорить о себе во втором лице: «Вот, ты рассчитываешь на одно, а что в результате?», «Ты стараешься, работаешь, и все без толку». Пока мы не научимся говорить о себе «я» вместо «ты», позитивных результатов не будет. То же самое характерно и для чиновников на местах, ведь они такие же люди, как и все остальные. И им гораздо проще выполнять поручения «сверху», решать проблемы через третьих лиц (в данном случае — высокого руководства), чем брать ответственность на себя.