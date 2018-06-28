Как спрятаться от собаки: фокус, который восхитил тысячи людей

Собаки безраздельно доверяют своим хозяевам и этот «магический» розыгрыш тому доказательство. Люди по всему миру наперебой «исчезают» на глазах удивленного пса — поверьте, этот трюк стоит увидеть своими глазами.

Флэшмоб, который уже прокатился по всему миру подхватили разом десятки тысяч людей. Суть трюка проста до невозможности: встаньте перед собакой в дверях, привлеките ее внимание, скройтесь за простыней и вовремя спрячьтесь.

Большинство собак эта шутка приводит в неимоверный восторг. Пару секунд пес смотрит на место, где только что был хозяин — пытается осознать произошедшее. Затем начинается сумбурный поиск: хозяин, вернись!

Флэшмоб проходит в соцсетях под тегом #WhatTheFluffChallenge. Беспокойство собак просто не знает границ — попробуйте подшутить так над своим питомцем, его реакция того стоит.