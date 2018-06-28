Был опытным и профессию любил: в Питере погиб промышленный альпинист из Башкирии

В Санкт Петербурге работники офисного здания стали свидетелями трагедии. С высотки сорвался молодой парень, который трудился промышленным альпинистом. Выжить у молодого мужчины не было шансов. Пролетев десяток этажей, он ударился об асфальт. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Следом за «скорой» разбираться в несчастном случае прибыли следователи.

«Шансов выжить не было»

Погибшим оказался 22-летний уроженец Стерлитамака Кирилл (имя изменено — прим. Ред.). Парень мыл окна на бизнес-центре «Собрание» на улице Новорощинской. Сотрудники офисов не раз видели молодого человека и его напарника за работой.

— Мы на девятом сидим. Он вчера нам мыл окна, смеялся еще, что «так здорово, спустился и работаешь!». Бедный парень, — рассказали сотрудники центра.

По словам работников, парень сорвался как минимум с девятого этажа. На восьмом видели, как человек падал вниз.

— Может даже с 11или 12 «полетел». Внизу плитка с козырька первого этажа валяется, похоже головой ударился. Это жутко. Шансов выжить, упав с такой высоты, не было, — рассказали очевидцы. — Мы слышали, как он выругался и закричал. Это были его последние слова.

К погибшему парню приехал родной брат и девушка. Они провели у бездыханного тела несколько часов, пока не дождались спецмашины.

«В профессии давно»

Из Стерлитамака в Питер Кирилл переехал несколько лет назад. В культурной столице живет брат парня и возлюбленная.

— Его родители в Башкирии, а сам он после армии сразу уехал в северную столицу, — рассказали друзья Кирилла.

Промышленным альпинизмом парень занимался ни первый день. В Стерлитамаке он поработать не успел, а вот в Питере сразу же устроился на такую работу.

— Кирилл года три работал промышленным альпинистом. По натуре он ответственный, всегда с толком подходил к любому делу. И снаряжение внимательно выбирал, не экономил. Произошедшее до сих пор не укладывается в голове, — добавили знакомые.

Ветер, несчастный случай или человеческий фактор

Друзья, очевидцы и обычные горожане теперь гадают над одним вопросом: что же стало причиной трагедии. Одни считают, что во всем виноваты погодные условия.

— В этот день был сильный ветер. Кто вообще допустил парней к работе при таких порывах — возмущаются петербуржцы.

Знакомые переживают, что сорваться молодой человек мог из-за перерезанных веревок.

— Возможно, трос протерся в каком-то месте, либо был зацеплен только за одну опору, которая не выдержала, вот и страховка не помогла! Вообще часто бывает, что сами здания не соответствуют нормам для работы на высоте, там просто некуда крепить снаряжение, — говорят очевидцы.

Третьи считают, что вероятнее всего, виноват человеческий фактор. А именно — невнимательность или халатность.

— К сожалению, в таких трагедиях чаще всего виноваты сами люди. Мы видели, как он работал на одной веревке. Это же не допустимо! «Снаряга» была на нем, пошел за карниз, начал спускаться, веревка поползла вниз. Может плохо привязал, — размышляют свидетели происшествия

Окончательную причину несчастного случая предстоит выяснить следователям.