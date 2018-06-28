На пл. Победы китаец с головой единорога оценивал красоту калининградок

На площади Победы в Калининграде китайский болельщик оценивал внешность горожанок, замеряя длину ног. После этого он выдавал девушкам сертификаты красоты, передаёт корреспондент " Комсомольской правды — Калининград".

Китайца заметили в центре города в среду, 27 июня. Он был одет в красную футболку, а его лицо скрывала белая маска единорога. При помощи ассистента-переводчика из России молодой человек объяснял проходящим мимо калининградкам, что проводит исследование.

Замеряя длину ног, он определял, достойна девушка получить сертификат красоты или нет. Вскоре необходимость специально останавливать участниц исследования отпала — горожанки заинтересовались замерами и стали подходить сами. Китаец не только выдавал сертификаты красоты, но и угощал девушек конфетами, отметил журналист КП.