Ещё
На пл. Победы китаец с головой единорога оценивал красоту калининградок
Далее:
Читайте также:
Ещё

На пл. Победы китаец с головой единорога оценивал красоту калининградок 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На площади Победы в Калининграде китайский болельщик оценивал внешность горожанок, замеряя длину ног. После этого он выдавал девушкам сертификаты красоты, передаёт корреспондент "Комсомольской правды — Калининград".
Китайца заметили в центре города в среду, 27 июня. Он был одет в красную футболку, а его лицо скрывала белая маска единорога. При помощи ассистента-переводчика из России молодой человек объяснял проходящим мимо калининградкам, что проводит исследование.
Замеряя длину ног, он определял, достойна девушка получить сертификат красоты или нет. Вскоре необходимость специально останавливать участниц исследования отпала — горожанки заинтересовались замерами и стали подходить сами. Китаец не только выдавал сертификаты красоты, но и угощал девушек конфетами, отметил журналист КП.
Клопс.Ru: последние новости
Роскачество проверило батоны популярных торговых марок в Калининграде Вандалы оставили экстремистскую надпись на фасаде отремонтированного дома на Ленпроспекте Продавцы у Центрального рынка: иностранцы не знают крыжовника и земляники
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты17
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Как выглядели российские звезды до пластики23
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение