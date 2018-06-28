Победители конкурсов от больницы в Тимирязевском получат право посетить любого врача на выбор

В больнице им. Спасокукоцкого, которая расположена на улице Вучетича, объявили о проведении конкурсов для подписчиков страницы медучреждения в соцсети. Тематика и задания конкурсов будут разными. Победителей ждут сертификаты на бесплатную консультацию от одного из ведущих специалистов клиники на выбор в удобный день и без направления. Об этом сообщили в администрации медицинского учреждения.

— До 30 июня предлагаем придумать короткий диалог между медиками, изображенными на фото, — рассказал об условиях первого конкурса один из организаторов.

Для участия необходимо поставить «лайк» публикации и написать остроумный комментарий к ней.

Адрес страницы: https://www.facebook.com/gkb50/photos/a.876802995700761.1073741829.860168337364227/1693614307352955/?type=3&theater. (мю)