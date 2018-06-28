Зеленоградский роддом стал перинатальным центром

В перинатальном центре городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда теперь полностью простроена работа на всех этапах: от периода планирования семьи до послеродового наблюдения за мамой и малышом. О большом событии рассказалив пресс-службе медицинского учреждения.

Все высокие технологии и передовые методики, которыми владеют специалисты, направлены на то, чтобы помогать женщинам сохранять и вынашивать сложные беременности и выхаживать недоношенных деток. На пути к этому много сделано. Главным этапом стало открытие в роддоме ГКБ имени М. П. Кончаловского отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. До 1 февраля этого года малышам, которые родились раньше срока, с малым весом или другими осложнениями, угрожающими жизни, оказывали только экстренную помощь. Для дальнейшего специализированного лечения этих деток (более 300 новорожденных за год) из реанимации были вынуждены переводить в отделения других больниц столицы.

Руководит отделением главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохранения Москвы В. Горев. Оно оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием, рассчитано на 20 коек, из них 14 — для совместного пребывания «Мать и дитя» и 6 — интенсивной терапии. Коллектив включает в себя, помимо врачей-неонатологов и педиатров, широкий состав узких специалистов: офтальмолог, невролог, врачи лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики.

Они же после выписки будут наблюдать за развитием недоношенных деток на базе педиатрического кабинета перинатального центра.

Поэтапная подготовка также включала в себя открытие консультативно-диагностического отделения с дневным стационаром и многофункциональной операционной, залов для занятий с будущими родителями. Объединение женских консультаций и присоединение их к роддомам — еще один шаг на пути к новому статусу. В результате произошедших изменений врачи смогли совместно наблюдать женщин на всех этапах: от планирования беременности до родов. Усилилось взаимодействие между специалистами, и сократился путь к врачам 3-го уровня.

Проведен масштабный ремонт и оборудование всех необходимых помещений, обновлено оснащение родильных блоков и операционных залов. Новое современное оборудование установлено в реанимационных отделениях. Проверку и лицензирование зеленоградский роддом прошел успешно. Перинатальный центр вошел в столичную схему маршрутизации по преждевременным родам. Теперь сюда направляют пациенток, у которых есть риск невынашивания беременности и рождения недоношенных детей.

Фото: пресс-служба ГБК имени М. П. Кончаловского