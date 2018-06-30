Максим Галкин показал, как его семья повеселилась на празднике друзей

И поделился роликом своего забавного танца.

Телеведущий Максим Галкин вновь порадовал подписчиков роликом из жизни своей семьи. Так, недавно артист показал, как его семья собиралась на день рождения их общего друга, а теперь в Instagram он поделился и роликом с праздника. Судя по всему, Максим Галкин, его жена Алла Пугачева , сын Гарри, дочь Лиза, Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия прекрасно повеселились.

На чудесном дне рождения у друзей! 💃👨‍👩‍👧‍👦,

— подписал ролик телеведущий.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

29 Июн 2018 в 3:26 PDT «Вы супер семейка!», «Такие классные», «Круто зажигаете!👍😍», «Вы просто сказочные!», — тут же начали комментировать поклонники. А чуть позже Максим Галкин показал забавное видео со своими танцами.

А ведь всё начиналось как детский праздник 😱 Хорошо, что жена сняла мои… Я с утра уже бы так не смог, 😂

— заметил артист, размещая видео.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

29 Июн 2018 в 9:37 PDT Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: Instagram@maxgalkinru

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