Видео Максима Галкина про семейный выход в свет очаровало поклонников

Звездная пара и Кристина Орбакайте вновь порадовали публику.

Телеведущий Максим Галкин вновь порадовал подписчиков роликом из жизни своей семьи. На этот раз артист решил показать, как он сам, его жена Алла Пугачева , сын Гарри, дочь Лиза, Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия наряжались чтобы отправиться вместе на день рождения их общего знакомого. Максим Галкин попросил каждого члена своей семьи рассказать о выбранной одежде.

К семейному выходу в свет готовы!

— подписал ролик Максим Галкин.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

28 Июн 2018 в 2:10 PDT «Красивые. Классные», «Макс, спасибо за видео. Вы, как обычно, с юмором и подтекстом. Комментарии Лизы круче всех», «Замечательная семья! Все такие красивые и талантливые! Очень любим💖💜💛», «Я вам завидую только очень белой-белой светлой завистью», «Просто чудо👍», «Очень приятно на вас любоваться!😊😍😍 Самые лучшие!», «Какая же прелесть🌷», — комментируют подписчики, которых просто очаровала звездная семья. Всем действительно очень понравились наряды знаменитостей.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

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