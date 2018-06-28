Видео Максима Галкина про семейный выход в свет очаровало поклонников 

Звездная пара и Кристина Орбакайте вновь порадовали публику.
Телеведущий Максим Галкин вновь порадовал подписчиков роликом из жизни своей семьи. На этот раз артист решил показать, как он сам, его жена Алла Пугачева, сын Гарри, дочь Лиза, Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия наряжались чтобы отправиться вместе на день рождения их общего знакомого. Максим Галкин попросил каждого члена своей семьи рассказать о выбранной одежде.
К семейному выходу в свет готовы!
— подписал ролик Максим Галкин.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
28 Июн 2018 в 2:10 PDT «Красивые. Классные», «Макс, спасибо за видео. Вы, как обычно, с юмором и подтекстом. Комментарии Лизы круче всех», «Замечательная семья! Все такие красивые и талантливые! Очень любим💖💜💛», «Я вам завидую только очень белой-белой светлой завистью», «Просто чудо👍», «Очень приятно на вас любоваться!😊😍😍 Самые лучшие!», «Какая же прелесть🌷», — комментируют подписчики, которых просто очаровала звездная семья. Всем действительно очень понравились наряды знаменитостей.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.
Фото: РИА Новости
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