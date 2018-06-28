Москвича избили батоном в магазине в ответ на просьбу дать жалобную книгу

В одном из сетевых магазинов Москвы покупателя избили батоном, сообщает телеканал Москва 24. Случилось это после того, как молодой человек обнаружил на кассе, что стоимость выпечки отличается от ценника, и попросил жалобную книгу.

"Я просто пришел в магазин, попросил жалобную книгу, получил отказ и понял, что дальше мне либо идти своей дорогой, либо фиксировать этот отказ на камеру и писать в Роспотребнадзор . Я достал камеру и еще раз попросил книгу. Дальше начинается эта потрясающая сценка видео, где управляющая сначала спрашивает у меня основание для требования этой книги и называет дебилом. Она ее не предоставляет и куда то удаляется, после этого я уже прошу книгу у ее заместителя", — рассказывает пострадавший Виталий Гришаков.

Сотрудники магазина уверяют, что мужчина был слишком настойчив, так что у их коллеги просто не оставалось другого выхода. Одна из продавцов рассказала, что книги жалоб в магазине просто не было. Тем не менее, по ее словам, мужчина «ворвался» в комнату, где сидела заместитель директора магазина. «Заместитель директора закрыла дверь, но он попытался ее открыть, конечно, и открыл и стоял», — рассказала она.

"Ну а зачем он это делал, какое право он имел снимать на телефон? — недоумевает сотрудница магазина. — Если каждый покупатель будет снимать на телефон? Он подходил к ней, она от злости уже не знала, что делать. У нее в руках был просроченный батон, который она списывала. Вот этим батоном она и…", — изложила продавец свою версию произошедшего.

Несмотря на то, что женщина целилась в телефон, молодому человеку удалось записать и опубликовать видео.