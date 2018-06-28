Милана Кержакова: «Муж не дает мне видеть сына»

На протяжении целого месяца Милана Кержакова отказывалась говорить о проблемах в семье. До сих пор не ясны причины, побудившие девушку объявить о разрыве с мужем. В своем Instagram экс-возлюбленная футболиста опубликовала откровенный пост, расставив все точки над «i».

По словам Миланы, она устала держать все негативные эмоции в себе, это и вынудило ее обратиться к поклонникам.

«Мы долго боролись за право носить брюки, голосовать, водить автомобиль и строить карьеру. Однако наши старания, в каких-то моментах увенчавшиеся успехом, привели к тому, что нас «гендерно обезличили», и теперь те вещи, которые раньше были безобидной частью женской натуры, приравниваются к страшным грехам. Не плачь. Не жалуйся. Не показывай слабость. Неси в себе боль, крепко стиснув зубы и тихо глотая слезы», — написала Кержакова в своем микроблоге.

По словам Миланы, бывший супруг не дает ей видеться с сыном. В прямом эфире светская львица призналась, что Кержаков требует от нее доказательства ее социальной вменяемости.

«Я не знаю, как мне ее доказывать, я адекватный человек. Он приехал на дачу с какими-то людьми, перелез через забор и отнял у няни ребенка. Я сейчас подаю на развод», — добавила девушка. Милана не скрывает, что уже пыталась увидеться малышом, однако ее так и не пустили к ребенку. «Я не требую, чтобы он жил со мной, а хочу хотя бы иметь возможность его видеть», — сетует экс-возлюбленная футболиста.