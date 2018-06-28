Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

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Сегодня мы рассказываем об 11-летней Анжелике Лаврик из Оренбурга.

После тяжелой черепно-мозговой травмы и удаления сломанной височно-теменной кости у Анжелики деформирован череп, ухудшилось зрение, она с трудом общается. Чтобы спасти девочку, образовавшийся дефект черепа необходимо срочно закрыть с помощью индивидуального дорогого имплантата, который не оплачивается за счет госбюджета. Мама Анжелики не в состоянии оплатить его самостоятельно.

Из письма Надежды Лаврик, мамы Анжелики:

"Летом прошлого года дочка упала с детской горки и очень сильно ударилась о металлическую трубу для лазания. Я сразу повезла ее в травмпункт. Там у Анжелики обнаружили перелом руки со смещением, после чего нас отправили в Центр детской хирургии. По дороге дочке стало плохо — она потеряла сознание и стала биться в судорогах. В больнице Анжелику сразу отправили в операционную, оказалось, что у нее перелом височно-теменной кости и обширная гематома. Жизнь дочке спасли, но врачам пришлось удалить часть сломанной кости размером 10 на 6 см. Сейчас у Анжелики заметно деформирован череп, ухудшилось зрение, она путается в датах, с трудом подбирает предложения, чтобы выразить свою мысль. В школу дочка ходить не может, учится дома. В настоящее время ей срочно необходимо закрыть дефект черепа с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала. Но за счет госбюджета такой имплантат не предоставляется, сами оплатить его мы не в состоянии. Я воспитываю Анжелику одна, на руках еще два взрослых инвалида — мама и брат. Прошу откликнуться добрых людей и помочь нам".

Для спасения Анжелики не хватает 762 880 руб.

Нейрохирург Центра детской хирургии Городской клинической больницы №5 Алексей Поснов (Оренбург): «Учитывая большие размеры дефекта на голове у девочки, необходимо закрыть его с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала».

Внимание! Цена имплантата 965 650 руб.

1870 руб. собрали читатели Русфонда.

Не хватает 762 880 руб.

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