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Пенсионеры из Новогиреева, Перова и Ивановского побывали в Марфо-Мариинской обители
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Пенсионеры из Новогиреева, Перова и Ивановского побывали в Марфо-Мариинской обители 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Участники программы «Московское долголетие», клиенты ТЦСО трех районов ВАО — Новогиреева, Перова и Ивановского посетили с экскурсией старейшую обитель милосердия в рамках программы социального туризма.
Экскурсанты отправились в одну из самых известных и почитаемых обителей Москвы -Марфо-Мариинский монастырь основала Великая княгиня Елизавета Федоровна. Мудрость и доброта этой женщины до сих пор влияют на жизнь обители и на сознание многих посещающих ее людей. «Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдёшь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой, ты сам будешь счастлив» — эти слова Елизаветы Федоровны вполне актуальны и сегодня.
Экскурсанты из трех районов на востоке города осмотрели покои Великой княгини и ее молельную комнату, а также увидели великолепные фрески, написанные для одного из монастырских храмов выдающимся русским художником Михаилом Нестеровым в 1910-1912 годах.
Фото — ТЦСО «Новогиреево».
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