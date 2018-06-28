Самые футбольные мультфильмы в приложении «МУЛЬТ» 

В приложении «МУЛЬТ» настоящий подарок для маленьких футбольных фанатов — подборка мультфильмов «Футбольное лето». Малышей ждут самые спортивные серии, самые захватывающие матчи и самые невероятные победы вместе с любимыми героями.
В подборку вошли мультфильмы «Ми-ми-мишки», «Деревяшки», «СОБЕЗ», «Четверо в Кубе», «4 машинки», «Аркадий Паровозов», «Лунтик», «Барбоскины» и «Тима и Тома».
Собирайте свою мультфутбольную команду! Кто забьет решающий гол — Лунтик или Тома? Кто станет лучшим вратарем — Кеша или монстр Лера?
Пока взрослые смотрят Чемпионат мира, дети смотрят — «Футбольное лето» в приложении «МУЛЬТ»! И, конечно, тоже болеют за наших!
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