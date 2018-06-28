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В Тюмени врачи спасли от смерти беременную женщину
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В Тюмени врачи спасли от смерти беременную женщину 

Уральский меридиан 22 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени от смерти спасли 35-летнюю беременную женщину, находящуюся в крайне тяжелом состоянии.
У женщины на 39 неделе внезапно началось непрекращающееся интенсивное кровотечение. Как выяснилось, у горожанки произошла отслойка плаценты. Из-за сильной кровопотери артериальное даваление женщины упало до отметки 40/0 мм рт. ст., развился шок 3-4 степени.
Прибывшие на место медики подключили пациентку к системе вливания лекарственных средств и гормонов. Также ей начали вводить кровоостанавливающий препарат. Спустя 12 минут врачам удалось поднять артериальное давление до отметки 60/20. После, пациентку госпитализировали в ближайший роддом №3, где ей сделали кесарево сечение и достали мертвого младенца.
В настоящее время женщина находится в реанимации. Состояние пациентки стабильное.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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