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Стерлигов: в мегаполисах травят наркотиками
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Стерлигов: в мегаполисах травят наркотиками 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Кандидат в мэры Москвы, скандальный предприниматель Герман Стерлигов заявил на пресс-конференции, что жителей мегаполисов убивают. По его мнению, всем необходимо срочно покинуть пределы города и отправиться работать в колхозы.
«Диабет, рак, в мегаполисах травят наркотиками, гмо, химией. Вам надо это понимать», — сказал Стерлигов.
Одной из своих главных задач на посту градоначальника он видит расселение Москвы. Стерлигов убеждён, что столица может существовать только в пределах Садового кольца. При этом численность населения не должна превышать одного миллиона человек.
«Нас утилизируют ребята, все в колхозы!» — призвал кандидат в мэры.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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