Стерлигов: в мегаполисах травят наркотиками

Кандидат в мэры Москвы, скандальный предприниматель Герман Стерлигов заявил на пресс-конференции, что жителей мегаполисов убивают. По его мнению, всем необходимо срочно покинуть пределы города и отправиться работать в колхозы.

«Диабет, рак, в мегаполисах травят наркотиками, гмо, химией. Вам надо это понимать», — сказал Стерлигов.

Одной из своих главных задач на посту градоначальника он видит расселение Москвы. Стерлигов убеждён, что столица может существовать только в пределах Садового кольца. При этом численность населения не должна превышать одного миллиона человек.

«Нас утилизируют ребята, все в колхозы!» — призвал кандидат в мэры.