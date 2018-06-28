Вологжанина осудят за «силовое» воспитание сына

Систематическими побоями приучал к дисциплине 9-летнего ребенка вологжанин. За это ему предстоит ответить в суде.

Как минимум, он пять раз избивал проживающего с ним сына. Происходило это в августе-сентябре прошлого года. Мальчик долго скрывал это, но однажды рассказал знакомой женщине, которая обратилась в органы опеки. Подростка изъяли из семьи, а в отношении отца возбудили уголовные дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».