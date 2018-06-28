Ещё
Вологжанина осудят за «силовое» воспитание сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вологжанина осудят за «силовое» воспитание сына 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Систематическими побоями приучал к дисциплине 9-летнего ребенка вологжанин. За это ему предстоит ответить в суде.
Как минимум, он пять раз избивал проживающего с ним сына. Происходило это в августе-сентябре прошлого года. Мальчик долго скрывал это, но однажды рассказал знакомой женщине, которая обратилась в органы опеки. Подростка изъяли из семьи, а в отношении отца возбудили уголовные дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Расследование дела завершено, сообщает региональный следственный комитет. 34-летнего подозреваемого ждет суд. Помимо наказания, ему грозит лишение родительских прав.
Вологда.рф: последние новости
Коллекции филателистов России пополнятся марками с изображением Вологды Символы инь-ян «нарисовали» цветочные дизайнеры в центре Вологды Закон не писан: пять бутылок алкоголя продали активистам «Народного контроля» в День молодежи в Вологде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты17
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Как выглядели российские звезды до пластики23
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение