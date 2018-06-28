Женщина‐пехотинец ушла из армии и стала моделью в США

Американка Шэннон Ирке, которая несколько лет прослужила в морской пехоте США, решила полностью изменить свою жизнь и сделать карьеру в модельном бизнесе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По словам 29-летней женщины, в армию она пошла, потому что «всегда чувствовала себя пацанкой». Однако со временем ее приоритеты изменились.

Теперь девушке нравится чувствовать себя желанной. Кроме того, новая работа приносит ей много денег.

Пользователей соцсетей потрясли фотографии 18‐летней модели из Комсомольска‐на‐Амуре с 50‐процентными ожогами кожи. Девушка снялась в социальной рекламе, чтобы помочь другим людям принять свое тело.