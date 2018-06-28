СМИ: Райан Гослинг и Ева Мендес скоро станут родителями

Ева Мендес (44) и Райан Гослинг (37) — пожалуй, одна из самых скрытных пар Голливуда. Они редко появляются на публике вместе, почти не дают интервью и не показывают детей.

Но недавно в Сети появилась информация о том, что в семье актеров ожидается пополнение. Источник из близкого окружения пары заявил: Ева беременна! «Они на седьмом небе от счастья. Они очень рады, что у них родятся близнецы. Они говорят друзьям, что это чудо, которого они не ожидали», — заявил инсайдер журналу OK. Также источник добавил, что забеременела Мендес с помощью ЭКО.

Напомним, Райан и Ева познакомились на съемках фильма «Место под соснами» в 2011-м. Уже через три года родилась их первая дочь Эсмеральда (5), а еще через два — дочь Амада (2). В 2016 году звезды узаконили свои отношения.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smi-rajan-gosling-i-eva-mendes-skoro-stanut-roditelyami/