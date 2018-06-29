Западные СМИ сообщили, что Райан Гослинг и Ева Мендес станут родителями в третий раз

Инсайдеры уверяют: у пары будет двойня.

Неожиданную новость сообщили зарубежные СМИ: журналисты уверяют, что одна из самых красивых звездных пар Голливуда — 37-летний Райан Гослинг и 44-летняя Ева Мендес — вскоре снова станут родителями. По информации инсайдеров, звезды длительное время планировали третью беременность, и в результате решились на ЭКО. Процедура оказалась удачной — и теперь в семье ждут двойню!

Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся двойняшки. Это чудо, которого они не ожидали,

— цитирует американский «ОК!» своего информатора.

Публикация от Eva Mendes (@evamendes)

20 Апр 2017 в 8:12 PDT Напомним, Райан Гослинг и Ева Мендес вместе с 2011 года. В 2014 году актриса родила своему избраннику старшую дочь, девочку назвали Эсмеральда, а в 2016 у пары родилась младшая дочь Амада.

Фото: Instagram

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