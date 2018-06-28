Вопрос эксперту: можно ли от мороженого заболеть ангиной

Наверняка вам доводилось слышать: «Не пей в жару холодную воду — горло заболит». Или «Подожди, пока мороженое подтает, — от пломбира из морозилки начнется ангина!» Неужели в июньскую жару придется отказываться от любимого мороженого? Отвечает профессор, врач-иммунолог Андрей Продеус: — Человек не может заболеть от того, что съел что-то холодное: мороженое ли, напиток со льдом. Ангину вызывает не холод, а болезнетворные микроорганизмы. Чаще всего это стрептококк или вирусы. От мороженого вы можете максимум просто замерзнуть. Но если вы уже не болели, ангина вам не грозит. Однако есть люди, у которых после порции эскимо действительно начинает болеть горло. Значит, у них изначально был тонзиллит в хронической форме. И в стрессовой ситуации охлаждения организма зараза подняла голову. Таким людям нужно не отказываться от мороженого, а вылечить хроническую инфекцию. А потом лакомиться пломбиром абсолютно спокойно. Кстати, раньше детям сразу после удаления миндалин (именно той ткани, что страдает от ангин) специально выдавали мороженое. Как награду за терпение при проведении неприятной процедуры. И как средство обезболивания. Так что будьте здоровы и ешьте мороженое сколько пожелаете!

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый