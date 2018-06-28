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В центре «Радуга» на Дмитровке устроят интеллектуальные и спортивные игры на знание правил дорожного движения
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В центре «Радуга» на Дмитровке устроят интеллектуальные и спортивные игры на знание правил дорожного движения 

Управа района Дмитровский города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во вторник, 3 июля, в досуговом центре «Радуга» состоится интерактивное мероприятие для детей «Правила дорожного движения». Об этом сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.
— В программе — интеллектуальные и спортивные игры, конкурсы, викторины, — рассказала Басова. — В легкой игровой форме дети смогут усвоить правила дорожного движения: как вести себя рядом с дорогой, где можно и где нельзя переходить проезжую часть и многое другое.
Юных жителей Дмитровского района будут ждать к 11.00. Предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, досуговый центр «Радуга» находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (мю)
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