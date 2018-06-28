В центре «Радуга» на Дмитровке устроят интеллектуальные и спортивные игры на знание правил дорожного движения

Во вторник, 3 июля, в досуговом центре «Радуга» состоится интерактивное мероприятие для детей «Правила дорожного движения». Об этом сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.

— В программе — интеллектуальные и спортивные игры, конкурсы, викторины, — рассказала Басова. — В легкой игровой форме дети смогут усвоить правила дорожного движения: как вести себя рядом с дорогой, где можно и где нельзя переходить проезжую часть и многое другое.

Юных жителей Дмитровского района будут ждать к 11.00. Предварительная регистрация не требуется.

Напоминаем, досуговый центр «Радуга» находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (мю)