Научные каникулы устроит для маленьких жителей Сокола музей «Экспериментаниум»

Новая, «космическая», смена скоро начнется в городском лагере «Занимательные каникулы» на Соколе. Программа для детей организована в научном музее «Экспериментаниум».

«Эта смена посвящена авиации, космонавтике и астрофизике. Люди издавна задавались вопросами, откуда и что берется, и мы уверены: наши ребята не исключение», — сообщает пресс-служба музея.

Дети отправятся в космическое путешествие и узнают, почему летают самолеты и ракеты, а планеты движутся вокруг Солнца. Также юным исследователям расскажут, откуда появляется северное сияние, и каким образом можно добраться до Луны.

Возраст участников — от 6 до 12 лет. Записаться можно по ссылке: https://experimentanium.ru/lager-1/. (жм)