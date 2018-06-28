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Научные каникулы устроит для маленьких жителей Сокола музей «Экспериментаниум»
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Научные каникулы устроит для маленьких жителей Сокола музей «Экспериментаниум» 

Управа района Сокол города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Новая, «космическая», смена скоро начнется в городском лагере «Занимательные каникулы» на Соколе. Программа для детей организована в научном музее «Экспериментаниум».
«Эта смена посвящена авиации, космонавтике и астрофизике. Люди издавна задавались вопросами, откуда и что берется, и мы уверены: наши ребята не исключение», — сообщает пресс-служба музея.
Дети отправятся в космическое путешествие и узнают, почему летают самолеты и ракеты, а планеты движутся вокруг Солнца. Также юным исследователям расскажут, откуда появляется северное сияние, и каким образом можно добраться до Луны.
Возраст участников — от 6 до 12 лет. Записаться можно по ссылке: https://experimentanium.ru/lager-1/. (жм)
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