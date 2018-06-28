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Ростовская выпускница впала в алкогольную кому
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Ростовская выпускница впала в алкогольную кому 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
15‐летняя школьница из города Шахты (Ростовская область) впала в алкогольную кому после выпускного вечера. Об этом сообщил News‐R.
Две подруги праздновали окончание школы в местном кафе. Помимо еды они заказали себе алкогольные напитки. Спустя время девочкам стало плохо. Отдыхавшие за соседним столиком посетители вызвали скорую помощь. Когда врачи прибыли по указанному адресу, одна из выпускниц находилась практически без сознания.
Профессионалы отвезли 11-классницу в больницу. С помощью капельниц они вывели ее из алкогольной комы. В настоящее время девушка лежит в медицинском учреждении и проходит реабилитационный курс.
Подруга пострадавшей отказалась от госпитализации и попыталась убежать из заведения общественного питания, когда приехала «скорая». Выпускница испугалась дальнейшей реакции родителей.
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