Куклы из колготок. Жительница Прикамья вышла на пенсию и нашла любимое дело

Свои произведения женщина делает из обычных женских колготок и пустых пластиковых бутылок.

«Всё началось с того, что много лет назад я устала дарить мужчинам-коллегам на 23 февраля банальные кружки, — вспоминает мастерица. — Работала тогда дежурной по станции на тупике у Верещагинского хлебокомбината. Вместе со мной — девять мужчин. Однажды решила удивить их, сшив в подарок к Дню защитника Отечества девять небольших кукол-домовиков. Коллеги удивились, насколько куклы были похожи на них самих».

Самое интересное — шить одежду

Каким только творчеством ни занималась до пенсии женщина: плела макраме, вышивала лентами, но поняла, что шить кукол — это её главное призвание. И этому делу Маргарита Пинаева посвятила последние пять лет.

Технологию изготовления тряпичной куклы женщина придумала сама. Для её изделий нужны обычные женские колготки телесного цвета. Она набивает их ватином и начинает «лепить» форму головы. Первым делом — нос, затем щёки, потом губы. Всё вручную, при помощи иголки и нитки. Потом накладывает на лицо грим, а губы рисует лаком. Готовую голову насаживает на пустую пластиковую бутылку, а руки и ноги из проволоки тоже обшивает капроном и набивает ватином. Единственное, что покупает швея в магазине, — глаза. Зато веки и ресницы своим куклам женщина научилась делать сама по видеоурокам в Сети.

«А затем начинается самая увлекательная часть создания образа, — улыбается пенсионерка. — Порой, чтобы сшить кукле одежду, мне приходится немало дорог истоптать. Недавно мне заказали куклу-туриста. И чтобы обязательно с оранжевым рюкзаком. Несколько дней искала необходимую для этого плащёвку».

Сшив несколько кукол, пенсионерка освоила соцсети и разместила там фотографии своих работ. Пошли заказы. Кто-то решил необычный подарок на юбилей подарить, кто-то — на свадьбу, кто-то — на профессиональный праздник. Недавно на День медработника Маргарите Пинаевой заказали терапевта и врача-хирурга. Причём люди нередко просят, чтобы кукла была похожа на того человека, которому её будут дарить. Для этого к заказу прилагают фотографию.

На создание одной куклы уходит от четырёх дней до недели. Благодаря стараниям мастерицы на свет появились клоун и футболист, охотник и рыбак, повар и домовик, Буратино и младенец, учительница и школьница, сварливая тёща со скалкой и Баба-яга. А недавно на День Воздушно-десантных войск ей заказали вэдэвэшника.

В среднем одна кукла стоит около тысячи рублей, но женщина объясняет, что делает их не ради заработка, а ради любви к творчеству.

«Своих кукол очень люблю и всегда разговариваю с ними, — говорит мастерица. — А больше всего мне нравится делать куклу-начальника и Бабу-ягу. Они всегда разные получаются: добрые, мечтательные, строгие и современные».

Замечательная отдушина

Раскрыв в себе кукольный талант, рукодельница с радостью делится им с другими. Ходит в клуб, где учит желающих, и сама учится у других. Со своими куклами участвует в ярмарках.

Домашние не только поддер­живают увлечение Маргариты, но и помогают. Муж всегда удочку или ружьё для куклы-охотника своими руками сделает или проволоку для туловища скрутит. Взрослые дети всегда оценят: «С этой куклой ты просто себя превзошла, мамочка».

«Это моё хобби — замечательная отдушина, которая не даёт скучать и помогает на пенсии активно жить, проводить время творчески и с пользой, а не жаловаться на жизнь, здоровье и проблемы», — говорит Маргарита Пинаева.