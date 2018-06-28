Ксения Раппопорт о благотворительности, Меган Маркл и роли современной женщины

Ксения Раппопорт — попечитель фонда «Дети-бабочки», который помогает семьям, воспитывающим детей с редким генетическим заболеванием кожи. Ведь многие женщины, столкнувшиеся с этой бедой, оказываются один-на-один со своей проблемой и остаются без столь необходимой им поддержки. В рамках совместного благотворительного проекта фонда и французского бренда Etam мы поговорили с актрисой о том, какой ей видится современная женщина, права ли Меган Маркл, сменившая карьеру актрисы на общественную деятельность, и о том, должен или не должен благотворитель вписываться в какие-либо рамки.

Темой беседы был выбран девиз «Женщины ради женщин». Уверенные в себе, талантливые, успешные, готовые помогать другим, вдохновляют французскую марку, и бренд старается всячески поддерживать таких женщин. При покупке любого товара из коллекции Icône 100 рублей будут перечислены в фонд. Об условиях акции, проводимой маркой Etam до 30 июня во всех магазинах в стране, можно узнать, перейдя по ссылке. Мы же специально приехали в Петербург, чтобы побеседовать с попечителем фонда «Дети-бабочки», актрисой Ксенией Раппопорт о современных женщинах, благотворительности и о том, как заполнить жизнь чем-то действительно полезным.

Раз уж мы говорим о роли женщины в современном обществе, как, на ваш взгляд, происходит ее становление в обществе? И на кого важнее всего в этом вопросе ориентироваться?

Мне кажется, ориентироваться нужно прежде всего на саму себя и свой внутренний голос. Если говорить о личном опыте, то мне, например, помогает литература. Она меня меняет и куда-то двигает. Еще мои друзья, люди, которые мне важны, и люди, которые меня восхищают.

Вы сменили бы актерское призвание на общественную деятельность, как это сделала Меган Маркл?

Мне кажется, в случае с Меган Маркл речь идёт прежде всего о любви. А уже вследствие этого о перемене участи.

Но ведь сегодня уже не обязательно выходить замуж. Или все-таки обязательно?

Если твой избранник — принц, то думаю что обязательно. И этикету учиться, и ещё много чему. И это точно изменит твою жизнь. Есть у Соррентино фильм «Последствия любви» (Le conseguenze dell'amore), и это именно они. Тут выбор очевиден — мне кажется, ради любви есть смысл совершать любые, самые серьёзные перемены в жизни. А уж в случае с Меган Маркл, думаю, у нее будет много возможностей себя реализовать, и они могут оказаться очень интересными.

В этой связи хотелось бы узнать, насколько, по-вашему, для женщины важна гибкость?

Мне кажется, важна и гибкость, и в чем-то твердость. Гибкость понадобится тогда, когда за выбранным мужчиной ты начинаешь идти в сторону изменений в своей жизни, а твердость — для сохранения себя, для того, чтобы создавать партнерские отношения — с уступками, взаимной помощью, совместным ростом. Твердость и внутренний стержень тут совсем не лишние. Но это не отменяет чуткости и умения находить компромиссы. В общем-то эти требования относятся к обеим сторонам, вне зависимости от пола.

Как вам видится идеал человека, занимающегося общественной или благотворительной деятельностью? Это человек, полностью погруженный в чужие проблемы, либо уверенный специалист в своей области, помогающий решению окружающих его проблем по мере возможности?

Мне кажется, не стоит идеализировать человека в принципе, и благотворителя в том числе. Если кому-то не хочется прикасаться к чужой боли — а бывают люди очень чувствительные, которым просто сложно столкнуться с по-настоящему страшными вещами — а помочь хочется, это нормально. И мы в фонде «Дети-бабочки» за такую помощь страшно благодарны. Кто-то хочет просто раз в месяц отправлять сто рублей и вообще ни о чем не думать, просто быть уверенным, что они пойдут туда, куда нужно.

Кого-то существующие проблемы не отпускают, и он занимается этим постоянно. И это становится его профессией, потому что в этой области — равно как и в любой другой — крайне важен профессионализм. Команда нашего фонда за 7 лет стала сильной и профессиональной. Есть сотрудники, которые не отключаются от работы никогда. Ни в выходные, ни в отпуске. И это несмотря на то, что у них есть дети, родители, семьи, есть болезни и все те же самые проблемы, что и у остальных людей.

С чего начать человеку, который чувствует, что хотел бы что-то отдать, но пока не знает, что и куда?

Как говорится, Google в помощь! Нужно просто не полениться потратить время, посмотреть сайты фондов, послушать интервью, обратить внимание на прозрачность деятельности. На отчетность. Тут я, правда, призываю проверять и перепроверять информацию, чтобы не попасться на фальшивые фонды и сборы денег. Не торопитесь, найдите фонд, которому вы будете доверять. Есть люди которые подключаются к помощи через любовь и доверие к артисту, представляющему фонд, как в случае с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым Константином Хабенским , Юлей Пересильд.

Кстати, не обязательно жертвовать именно деньги. На сайте фонда вы наверняка найдёте информацию о том, как ещё можно быть полезным. Например, стать волонтером. Или если у вас есть машина, что-то отвезти и привезти, кого-то встретить. Сдать кровь. И так далее. Для интеллектуального волонтерства, которое входит в моду, есть вообще отдельная платформа (речь идет о ProCharity — прим. ред.). Люди делятся своими знаниями, опытом, временем: например, я маркетолог, веб-дизайнер или оператор, и я хочу приносить пользу. Можно для фонда разработать фандрайзинговый проект, сделать аналитику, создать сайт, снять и смонтировать ролик.