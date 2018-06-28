Алина Павлович — феминистка. Это редкость в России

Пока принципы феминизма и кампании, подобные МeТoo, активно распространялись в западных странах, в России на фронте феминизма была тишина.

Однако эта тишина не была гробовой. Алина Павлович, изучающая журналистику — 22-летняя феминистка. В России такие как она — большая редкость.

«Мои однокурсники откровенно ничего не понимают в феминизме. Они считают, что это в целом то же самое, что и нетрадиционная сексуальная ориентация».

«Они даже не хотят разобраться в этом вопросе», — вздыхает она.

Павлович начала интересоваться идеями феминизма в 16 лет. Тогда она была возмущена нарушением прав женщин, насилием в семье, притеснением по половому признаку.

Одна из важнейших проблем в России, по мнению Павлович — насилие в семье.

«Большая часть моих знакомых девушек подвергались домашнему насилию. Об этом обычно не говорят. По мнению многих, женщина так или иначе виновата в том, что на нее нападают. И поэтому полиции якобы не нужно относиться к домашнему насилию так серьезно».

Русская женщина, по мнению Павлович, привыкла подчиняться мужчине и потакать ему.

«Так нас воспитывают. Маленьких девочек учат быть мягкими и улыбчивыми. Если мальчик дергает девочку за косы, на это нельзя злиться. Родители учат нас, что так мальчик проявляет интерес к девочке, и это очень хорошо».

Времена меняются. Российская молодежь путешествует, учит языки, бродит по интернету. Наверное, идеи феминизма начинают распространяться и в России?

«Не похоже, что так. Молодежь такая же консервативная, как более взрослые поколения. Не вижу у феминизма в России возможности развития».

«Молодежь, которая разделяет мои взгляды, с радостью готова отсюда уехать».

По словам Павлович, многие воспринимают феминисток как «истеричек», которым не повезло с мужчинами. Сама Павлович рассказывает, что она успешно вышла замуж, и муж не критикует ее взгляды.

Павлович работает в феминистической организации «Она». В России есть еще одна подобная организация — «Ребра Евы».

Зрители у главной сцены Fem Fest 2017 в Москве

Удивительно, что Павлович не слышала о кампании МeТoo, которая потрясла западный мир, не говоря о том, что она не слышала об акциях кампании у себя на родине.

Анна Павлович характеризует себя как «умеренную, не радикальную феминистку». Она не хочет уподобляться группе «Пусси Райот», которой пришлось столкнуться с судебной властью.

«Я не радикальная феминистка, которая ненавидит весь мужской род. Я считаю свои идеи феминизма позитивными и конструктивными».

В России феминизм не набирает обороты. По мнению Павлович, это во многом связано с православными традициями.

«У нас в православной церкви службы ведут только мужчины. Идея священничества для женщины у нас не приветствуется».

В последнее время в России появляются кризисные центры для жертв домашнего насилия. Организации предлагают им психологическую и юридическую помощь.

«Но общей картины это не меняет. У нас женщина подчиняется мужчине и потакает ему, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем».

Российского депутата обвиняют в сексуальных домогательствах

В начале этого года три российские журналистки открыто обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сначала Слуцкий отверг обвинения, но в Международный женский день двусмысленно извинился перед всеми женщинами, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Позже депутат отрицал, что таким образом он извинялся перед журналистками, которые на него жаловались.

Председатель Союза журналистов России не встал на сторону женщин, а удивился, почему они подняли этот вопрос только спустя такое долгое время. Многие коллеги поддержали Слуцкого и осудили журналисток за их жалобы.