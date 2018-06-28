«Я это не надену!» Дети оценивают модные образы

Как известно, за каждым великим человеком стоит его мама. Поэтому мы опросили не только маленьких модников, но и тех, кто привил им безупречное чувство стиля.

Джинсы с принтом для девочек

Джинсы с аппликациями и вышивкой снова на пике популярности. Конечно, такой яркий тренд не мог не переместиться со взрослых подиумов на детские.

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Мнение эксперта. Варвара Кирилловна, 10 лет:

— Модно и красиво. Выбрала бы сумочку, кроссы и колечки. Оделась бы так на дискотеку в школе. Сумочка для красоты, остальное для дождливой погоды!

Мнение эксперта. Мария, мама:

— Цвет одежды практичный для носки, немаркий. Кроссовки удобные, но быстро стирается подошва. Джинсы: фасон интересный, но не нравится вышивка. А сумочка подходит и маме, и ребенку.

Джинсы — универсальный вариант одежды для детей любого возраста. Среди девочек особенно популярны модели с цветочными принтами. А для тех, кто любит минимализм, бренд Mayoral выпустил джинсы с небольшой красочной вышивкой. Приобрести их вы можете в магазине Detvora Shop.

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Джоггеры

Каждый день в стритстайл-хрониках мы видим очередную знаменитость, щеголяющую в дизайнерских трениках Vetements. Но приживется ли этот тренд в детском гардеробе?

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Мнение эксперта. Виктория Борисовна, 4 года:

— Я буду говорить за моего младшего братика Сашу (он пока слишком молод, чтобы озвучивать свои мысли самостоятельно — примечание редакции). Мне такой стиль не нравится. Слишком много черного, некрасивые белые пятна на кофточке и полоски на штанах. А вот кроссовки, рюкзак и кепка нравятся.

Мнение эксперта. Алина, мама:

— На мой взгляд, стильно и практично, но я не люблю штаны с лампасами. Кстати, на черной ткани будет заметна грязь, особенно на коленках. Я согласна с Викой, такой стиль мне тоже не нравится. Мальчик должен выглядеть как мужчина, джентльмен, а не рэпер. А этот комплект ассоциируется с уличным бандитом.

Джинсы с принтом для мальчиков

Мальчиков джинсы с принтом тоже не обошли. Правда, рисунки более сдержанные — все-таки мужчины должны быть солидными и серьезными.

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Мнение эксперта. Максим Евгеньевич, 8 лет:

— Футболка детская, я из такой уже вырос, а вот рубашка и джинсы с ярким рисунком мне нравятся.

Мнение эксперта. Елена, мама:

— Я бы тоже заменила в комплекте для мальчика футболку. Джинсы и рубашка — отличный вариант для прогулки. Ботинки нравятся, но кажутся массивными и тяжелыми.

Парка с аппликацией

Парки с шевронами мы можем встретить как у люксовых брендов вроде Valentino и Moschino, так и в масс-маркете. Прохладным летним вечером детей бывает трудно уговорить надеть что-то теплое. Но яркие нашивки на верхней одежде значительно упрощают эту задачу.

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Мнение эксперта. Вера Дмитриевна, 5 лет:

— Нравится платье и заколки с бабочками. Это красиво и нежно. Я бы пошла в этом на день рождения к друзьям, на праздник ведь нужно ходить в красивом платье. Куртка тоже красивая, она с бабочками, а молния смешная.

Мнение эксперта. Екатерина, мама:

— Очень стильный комплект. У нас в гардеробе даже есть подобный, считаю, это очень удобно и практично. Отличный вариант для прогулки, конечной точкой которой будет кинотеатр или детский праздник.

Платье в пастельной гамме

Платье пастельного оттенка есть в летнем гардеробе каждой модницы. Как оказалось, независимо от возраста.

Очки Izipizi, чокер H&M, балетки Mini Melissa Kids, платье Paul Smith Junior, куртка Mayoral​, сумка Lulu Hun Мнение эксперта. Виктория Евгеньевна, 13 лет:

— Интересный комплект. Сейчас модно носить одежду с изображением животных, а тут еще и сумка с фламинго. Очень нежный комплект, я бы надела такое куда угодно, даже просто погулять.

Мнение эксперта. Елена, мама:

— Комплект для девочки нравится, вижу в нем свою дочь. Очень нежный и женственный. Подошел бы и на праздник, и на прогулку.

Еще одно преимущество платьев в пастельной гамме заключается в том, что они отлично сочетаются со многими вещами гардероба. Поэтому девочкам понравятся платья-туники от интернет-магазина Crazy Lime. Модели изготовлены из мягкого трикотажа, подойдут для любого случая.

Платье с совой, цена: от 1 430 руб., заказать: +7 (800) 350-11-07 Платье-туника, цена: от 990 руб., заказать: +7 (800) 350-11-07 Как стильно одеть ребенка:

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