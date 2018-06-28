Чем лечить лающий кашель у ребенка

Кашель у детей появляется по разным причинам. Однако, если у ребенка лающий кашель без температуры, непременно нужно узнать у врача, чем лечить. Это важно, потому что кашель такого характера может быть весточкой о приближающейся тяжелой болезни. А может быть, причина такого неприятного кашля скрывается в пересушенном воздухе в помещении, либо же в воздействии аллергенного агента.

Кашель лающего типа бывает кратковременным, но может затянуться на долгое время. В такой ситуации необходимо обследовать ребенка, выяснить причины кашля, чтобы обязательно избавиться от них.

Лающий кашель относится к сухому, непродуктивному кашлю. Голос ребенка становится осевшим, грубым. Ребенок заходится в кашлевом приступе, но откашлять ничего не может. У него затрудняется дыхание, вплоть до приступов задыхания. Дети переносят сухой кашель очень тяжело, и особенно опасно, когда такие приступы появляются у ребенка грудного возраста.

yandex_ad_1 Причины сухого кашля — отечность в просвете гортани; бывает, гортань перекрывается пленкой, инородным телом.

Причины развития сухого кашля

Лающий кашель является защитным свойством. Кашлевым рефлексом организм реагирует на появляющиеся в дыхании элементы раздражения, очищает дыхательные каналы от попадающих инородных предметов, крошек, слизи. Сухому кашлю мешает затрудненное дыхание. Серьезно раздражаются гортань, трахеи, легкие.

Реакция на аллергенные агенты вызывает сужение гортани, появляется сухой кашель. Такую же реакцию вызывает и инфекционное заболевание, вплоть до закупорки гортани слизью.

Здесь надо помнить о том, что гортань у детей еще не полностью развита, и представляет собой слабую трубку, узкую в диаметре. Слабая гортань является хорошей почвой для развития у ребенка лающего кашля без температуры.

Чем лечить, надо обязательно консультироваться с педиатром.

Основные причины сухого кашля:

Аллергическая реакция. Этот фактор необходимо учитывать, когда кашель проявляется самостоятельно, без температуры и насморка. Провоцирующие факторы — книжная пыль, пыльца цветущих растений, ткани новой одежды, некоторые продукты, индивидуально для каждого ребенка.

Неправильный режим температуры и влажности в помещении. Сухой воздух всегда становится причиной сухого кашля, остановить его в этой ситуации можно только, наведя порядок в помещении.

Инфекционные болезни — бронхит, трахеит, становятся причиной непродуктивного покашливания у ребенка. Здесь надо не пропустить начало дифтерии, коклюша.

Рефлюкс пищевода. Выход содержимого из желудка в дыхательные пути раздражает их, вызывая кашель.

Кашель на фоне расстройства нервной системы.

Наличие инородного тела в дыхательных путях.

Причины бывают различными. При этом разные риски приводят к необходимости срочного обследования и лечения ребенка.

Чем лечится сухой кашель

Это тот случай, когда самостоятельное лечение не допускается. Родителям нельзя самим давать лекарства для лечения сухого кашля. Необдуманный набор лекарств от кашля может только усложнить состояние ребенка.

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Если у ребенка появился лающий кашель, но нет температуры, чем его лечить, скажет педиатр. Он предложит народные средства избавления от кашля и облегчения общего состояния ребенка.

Что назначит педиатр

Антибиотики. Помогают убивать бактерии и вирусы, вызвавшие лающий кашель. Но они назначаются только при наличии высокой температуры. При отсутствии температуры ребенка следует лечить только препаратами от кашля.

Противокашлевые препараты. Лечат приступообразный сухой кашель разными препаратами, что зависит от возраста ребенка:

2 месяца: капли Синекод.

6 месяцев: сироп Панатус.

3 года: сиропы Синекод, Коделак Нео, Омнитус, Бронхолитин, Бронхоцин, Бронхотон.

после 4-х лет: ко всему перечню добавляются пастилки Алекс Плюс, сироп Глюкодин.

В помощь к лекарственной терапии педиатр обязательно рекомендует народное лечение. Когда у ребенка кашель лающего типа, но без температурного компонента, чем лечить, подскажут народные целители.

Народные средства

Ванночки для ног Надо разогреть ноги ребенка в теплой воде, в которой следует развести соду и горчицу в равных количествах. От такой ванны расширяются сосуды, снимается отечность гортани.

Ингаляции

Проводятся над паром с содой и йодом, над сварившимся картофелем. Такие ингаляции разжижают мокроту, снимают отечность. Ингаляции можно проводить с отварами лекарственных трав, или аптечными эфирными маслами. Подходят чеснок, аптечные грудные сборы. Настаивать, как чай, или отваривать можно чабрец, перечную мяту, цветы и листья мать-и-мачехи.

Для ингаляций подходят эфирные масла эвкалипта, сандала, пихты.

Частое теплое питье

Теплая вода способствует быстрому выведению из организма токсинов. Хорошо подходят отвары или настои шиповника, овсяный кисель, клюквенный морс, калиновый чай.

Отвар из лука

Способ приготовления: 2 луковицы среднего размера вместе с шелухой разрезать на части, залить 1 л кипящей воды, добавить 1 стакан сахара. Полученное средство варить на слабом огне 1-1 ½ часа. Затем отвар процедить, полученный сироп давать ребенку по 1 ст. л. 3 раза в день.

yandex_ad_2 Молоко с морковью

Способ приготовления: натереть 1 среднюю морковь на мелкой терке, сложить в стакан, залить кипящим молоком. Настаивать ½ часа. Затем процедить, дать выпить ребенку. Каждый раз готовится свежая порция. Молоко с морковью можно пить 3 раза в день, если у ребенка нет аллергии на желтый пигмент.

Имбирный напиток

Способ приготовления: 1 ст. л. порошка имбиря смешать с 1 ст. л. меда, залить 1 стаканом свежеотжатого апельсинового сока. Смесь подогреть до горячего состояния, горячим давать ребенку. Выпить стакан напитка горячим в течение дня.

Финиковый чай Способ приготовления: 10-12 фиников залить ½ л кипящей воды, варить на слабом огне еще 20 мин. Затем отцедить, давать ребенку пить, как чай, в теплом виде в течение дня.

Лимонный напиток

Способ приготовления: целый лимон среднего размера залить с верхом кипящей водой, варить на слабом огне еще 15 мин. Затем из остывшего лимона выдавить сок. В полученный сок добавить 2 ст. л. глицерина, долить жидким медом до полного стакана. Хорошо перемешать, давать ребенку по 2 ч. л. 2 раза в день.

Яичная микстура

Способ приготовления: вскипятить 1 стакан молока, добавить по 1 ст. л. сливочного масла и жидкого меда. Отделить яичный желток, взбить его со щепоткой соды, добавить в молоко, хорошо перемешать. Давать ребенку пить в произвольном объеме, выпить приготовленную микстуру в течение дня.

Сок капусты и моркови

Способ приготовления: свежеотжатый сок капусты и моркови смешать с сахарным сиропом в пропорции 1:2. Лекарство давать ребенку по 1 ч. л. 2-3 раза в день.

Задача лечения сухого кашля — перевести его в продуктивную форму. Поэтому педиатры назначают средства, имеющие разжижающий и отхаркивающий эффект.