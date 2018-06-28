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В Кронштадте дети-инвалиды не могут попасть в продуктовые магазины
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В Кронштадте дети-инвалиды не могут попасть в продуктовые магазины 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Кронштадте магазины оказались недоступны для детей-инвалидов, сообщает Мойка78.
Группа родителей ребятишек инвалидов пожаловалась в прокуратуру Кронштадта на местные супермаркеты. По словам местных жителей, они не оборудованы пандусами и другими приспособлениями.
Инспекторы проверили торговые точки, и нашли нарушения в двух магазинах. Ведомство внесло представление генеральным директорам компаний устранить нарушения.
Представители прокуратуры пообещали проверить, будет ли решена проблема со стороны магазинов.
Напомним, ранее прокуратура Петроградского района Петербурга оштрафовала одну из торговых сетей за отсутствие пандуса на 20 тысяч рублей.
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