Армянин копал хранилище для овощей, но увлекся и построил подземный храм

В 1985 году жена Левона Аркелиана попросила супруга выкопать картофельную яму. Левон отказываться не стал, но работа затянулась на 23 года, а вместо ямы для овощей получился полноценный подземный храм.

44-летний Левон начал копать яму под домом в родной деревне Аринь, чтобы его жена могла хранить картошку. Со временем яма разрасталась, и он решил устроить там винный погреб. Но вскоре Левону приснился подземный храм — и новый план стал очевиден.

23 года он создавал свой собственный подземный мир, используя только долото и молоток. Сначала процесс шел очень медленно — Левон пробирался через слой черного базальта, в день ему удавалось продвинуться только на 7 сантиметров. Так прошли 10 лет, но затем начался туф, и работа заладилась.

Вулканический камень масляной консистенции существенно облегчил жизнь Левона. Процесс пошел так успешно, что он решил поэкспериментировать с декором и различными узорами.

Он работал по 18 часов каждый день, вырезая целые комнаты, коридоры и лестничные пролеты, спускавшиеся на 20-метровую глубину. Самые нижние помещения храма расположены на глубине 21 метра — это высота 7-этажного дома.

У Левона было много времени, но мало денег, а потому многие украшения его храма сделаны из подручных средств.

Левон умер в 2008 году в возрасте 67 лет, оставив подземный храм своей жене Тосе. Это неоконченная работа, он планировал посвятить ей еще 30 лет жизни.

Теперь Тося управляет местом, которое уже успело стать музеем. В качестве экспонатов там представлены инструменты ее мужа и ведра, которыми Левон выгребал ненужные камни. Сами же камни (около 450 грузовиков) были отданы в местную строительную фирму и использованы в различных строительных проектах.

Тося признается, что часто ссорилась с Левоном из-за этой пещеры. Но при этом женщина любит вспоминать, что у ее мужа было отличное чувство юмора.

«Он разрушил свое здоровье из-за этой дыры».

Тосе становится немного грустно, когда она спускается в подземный мир, вырытый ее покойным мужем, но все же она ему благодарна.

«Я горжусь тем, что он оставил мне и нашим внукам. Это подарок».