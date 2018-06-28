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PTV — новые возможности для корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес»
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PTV — новые возможности для корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию услугу цифрового IP-телевидения «Бизнес TV» — предоставление ТВ-сигнала с использованием протокола IP. Услуга IPTV доступна для подключения во всех городах присутствия «Дом.ru Бизнес».
Оператор предлагает базовый пакет, состоящий из 60 российских и зарубежных телеканалов с высоким качеством цифрового изображения и звука, а также 8 дополнительных тематических пакетов, среди которых «Футбол» (4 футбольных HD-канала), пакет «Матч» (4 спортивных), пакет «Суперматч» (8 спортивных), пакет «Увлечения HD» (9 занимательных HD-каналов) и др.
Технология IPTV, применяемая «Дом.ru Бизнес», делает телевидение доступнее для клиентов, не требует дополнительных проводов и оборудования, которые портят внешний вид интерьера, в также обеспечивает высокое качество трансляции изображения, в том числе в HD.
Стоимость базового пакета из 60 телеканалов составляет 600 рублей в месяц. Телевизионный сигнал выводится на монитор или телевизор клиента с помощью специального устройства — TВ-приставки. Оборудование передается во временное пользование на весь период предоставления услуги.
Услуга с актуальным тематическим наполнением доступна для разных сфер деятельности. Например, собственникам бизнеса важно быть в курсе последних новостей — для этого можно подключить услугу в офисе. IPTV — отличный вариант и для заведений сферы обслуживания: парикмахерских, кафе и гостиниц. Предложение «Дом.ru Бизнес» объединило в себе большое разнообразие телеканалов, в том числе спортивной тематики. Многие болельщики предпочитают смотреть футбол или хоккей не в одиночестве дома, а вместе с другими фанатами. Подключив IPTV «Дом.ru Бизнес» в своем заведении, клиент сможет увеличить количество посетителей с помощью качественных трансляций рейтинговых событий.
Запуск IPTV стал очередным этапом расширения линейки услуг телеком-оператора. В компании рассчитывают, что через год IPTV будет востребовано у большинства корпоративных клиентов. «Дом.ru Бизнес» продолжит расширять функциональные возможности услуги. В планах — внедрение различных интерактивных сервисов, а также расширение географии предоставления услуги.
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