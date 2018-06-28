Королева Великобритании страдает от жары

Как сообщает официальный представитель Букингемского дворца, 92-летняя королева Елизавета II не будет присутствовать в четверг на службе в Соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия.

Это традиционное мероприятие будет посвящено 200-летию Ордена Святого Михаила и Георгия. Британская королева редко пропускает подобные запланированные события, однако, как отмечается в сообщении, «королеве нездоровится из-за погоды». Во время службы ее будет представлять герцог Кентский. Королеве не понадобились услуги врача, она предпочла остаться во дворце, сообщил СМИ представитель королевской семьи.

Ранее стало известно об аномальной жаре, пришедшей в Великобританию. Максимальная температура 25 июня составила +29,4 градусов Цельсия.