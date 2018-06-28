«Дети — лучший фитнес»: Савичева раскрыла свой секрет стройности

Девять месяцев назад певица Юлия Савичева впервые стала мамой. Она родила дочь Анну в одной из клиник в Португалии. 30-летняя певица тщательно скрывала не только свою беременность, но и факт рождения дочери, поэтому о радостном событии поклонники узнали далеко не сразу.

Сразу после родов Юлия стала постепенно восстанавливаться после рождения малышки. Савичева призналась, что ей было трудно вернуть привычный вес, но теперь с удовольствием делится с подписчиками фотографиями в облегающих нарядах.

Сегодня Юлия решила рассказать поклонникам, как ей удалось похудеть после родов. По словам Савичевой, именно дочь помогла ей бороться с лишним весом. Артистка постоянно играет с наследницей и не успевает даже поесть.

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«Диета перед отпуском, после отпуска, перед днем рождения, после родов, перед фотосессией. Вечная борьба с собой. Когда рождается ребенок и дело близится к году, когда он начинает делать первые шаги, времени на поесть, полежать, просто нет. Я с Аней за день так набегаюсь, что лишние килограммы просто не имеют шанса на появление! Мы сейчас в отпуске и я с ней 24 часа. Ей все интересно, показывает пальцем, требует, гуляем очень много! Плюс в этот период лезут зубы, а значит беспокойные ночи. Так что не переживайте девочки — ребенок, вот кто лучший фитнес тренер», — написала Юлия под снимком, на котором демонстрирует идеально стройную фигуру.